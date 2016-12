Skutočný dôvod, prečo by ste nikdy nemali kupovať a držať zlato

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP

dnes 0:54 -

Poďme sa pozrieť na to, čo sa stalo s cenou zlata v tomto roku.

Zlato reagovalo na zvýšenie sadzieb Fedu v decembri 2015, aj na prudko klesajúce ceny ropy a problémy v Číne, ktoré sa postarali o búrku na akciových trhoch. Investori nasmerovali svoje peniaze do bezpečného útočiska menom zlato takmer okamžite. Bol to skok do rozbehnutého vlaku.

V máji, JP Morgan odkázali klientom "že je tu pozícia pre nový a veľmi dlhý zlatý býčí trh." Goldman Sachs v júni prišli s tým, že zvyšujú svoje predpovede na rast ceny zlata v blízkom i dlhodobom horizonte, čo by malo vydržať až do roku 2018. Aj Merrill Lynch začiatkom októbra odporúčala nákup zlata, ako reakciu na krátky pokles, pretože jej analytici verili, že keď Fed zvýši úrokové sadzby, akcie budú padať, odštartuje sa dolárová rally a investori by radi videli rast cien zlata.



Je tu však jeden veľký problém . Tieto "verte nám," odporúčania vám nikdy neponúkajú únikový plán.

Väčšina investorov jednoducho nasleduje stratégiu pokus omyl. Kúp, a drž sa nádeje. Kúpiť a dúfaj, že zlato bude aj naďalej smerovať stále vyššie, pretože to "experti" predpovedali.

A čo ste nakoniec dosiahli? Ak ste si kúpili v máji, tak ako to JP Morgan radili, zaplatili ste asi 1270 dolárov, ak ste si kúpili v júni podľa odporúčaní Goldmanov, kúpili ste za 1324 dolárov a keď až v októbri ako vraveli analytici Merrill, dali ste 1256 dolárov. Dnes sa zlato obchoduje blízko 1140 dolárov za uncu. Väčšina ľudí, ktorí si kúpili zlato bez jasnej stratégie, ako z neho vycúvať, počíta nemalé straty.





Ako teda zarobiť peniaze na zlate? Odpoveď na túto otázku je, prestaňte sa spoliehať na "kúpi a dúfaj." Rovnako ako mnoho iných komodít, i zlato je známe svojimi cyklami výraznej kolísavosti.

Zlato je obzvlášť náchylné stať sa citovou investíciou. Každé nervózne globálne šklbnutie môže spôsobiť veľký výkyv cien len preto, že veľa ľudí má so zlatom previazané vlastné politické presvedčenie. Pointa je tá, že je neuveriteľne ťažké zarobiť na zlate. Nie je to len nákup a držanie, musíte maž systematickú obchodnú stratégiu, hybnosť, ktorú využijete pre nasledujúce obchodovanie.

Iste, môžete mať raz za čas šťastie, a sám seba presvedčiť, že ste pomaly už ako ten známy Veštec z Omahy. Ale to čo v skutočnosti potrebujete dosiahnuť, sú silné, opakovateľné zisky v dlhodobom horizonte, nech už je trh v akomkoľvek trende.

Musíte mať signál, ktorý vám našepká kedy kúpiť a v predstihu povie, kedy vystúpiť. Ale nesmierne dôležité je, aby signál predať prišiel ešte pred tým, ako sa trend zmenil. S takýmto priamočiarym systémom by ste mohli mať vo vrecku rast o 43 %. Ale aj veľkú stratu. Väčšina investorov do zlata totiž nevie kedy sa trend obráti a namiesto toho snívajú o naplnení prognóz, že zlato môže rásť až niekam na Mesiac a potom na Mars.

Stále len vyčkávajú, kedy sa to naplní, kedy sa to konečne stane. Vzrušenie z toho je pre nich dôležitejšie ako zarábanie peňazí. Ale zatiaľ čo kvantá investorov snívajú o tom, ako im rastie imanie vďaka zlatu, trend nabral opačný smer. Väčšina z týchto investorov zostanú sklamaní.



Nezabudnite, že keď je na akomkoľvek trhu prudký pohyb, nech už je to smerom hore, alebo dole, buď sa dostanete na palubu na tej správnej strane trendu alebo vás to zabije. To je zaručené. Preto by ste si mali položiť otázku, ste na koni pokiaľ ide o zlatý trend, alebo sa len snažíte uhádnuť, kam bude zlato smerovať?