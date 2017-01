Desať najväčších chýb, ak sa chystáte preraziť vo finančnom sektore

Zdroj: businessinsider

Foto: thinkstock

dnes 0:12 -

1. Nerobíte si prieskum

Je to najväčšia a najčastejšia chyba. Chystáte sa na prijímací pohovor bez toho, aby ste si zistili, čo táto práca so sebou nesie. Alebo to, čomu sa vlastne divízia venuje. Ak sa chystáte obsadiť pozíciu vo sfére investičného bankovníctva, musíte vedieť čo firma dosiahla v nedávnej minulosti a byť pripravení dokázať rozprávať o týchto vrcholoch.

2. Nežiadajte konkrétnu prácu

Nehovorte, že sa uchádzate o konkrétnu prácu, len tak môžete dostať nohu do dverí a nechať ich pootvorené aj pre iné možnosti. Dlhodobý kariérny cieľ sa predsa nespája s konkrétnym zaradením. Ale určite by ste mali dokázať vysvetliť, prečo máte záujem začínať práve v tej-ktorej oblasti a následne to dokázať istými zručnosťami.



3. Vynechajte zo životopisu zbytočnú vatu

Nedávajte si do svojho životopisu veci, ktoré sú irelevantné, alebo ktoré len dobre dopĺňajú váš imidž. Berte to ako poctivú hru, takže musíte byť schopní dokázať každý jeden riadok. Ak si napíšete, že hovoríte plynule určitým jazykom, môžete očakávať, že sa časť pohovoru bude odohrávať práve v tomto jazyku.



4. Zabúdate na ďakovný list

Vždy by ste mali po absolvovaní pohovoru poslať ďakovný e-mail, ale nie len so stručným "ďakujem." Poznámka by mala byť krátka a trefná, ale nie až tak stručná. Využite tento e-mail ako príležitosť pre upevnenie vašej pozície. Pripomeňte, že ste sa naučili toho veľa a budete nadšení ak sa vám ujde táto pozícia. Preukážete tým úprimný záujem o danú prácu.





5. Nie ste dostatočne zvedaví

Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre pasivitu. Bude prinajmenšom čudné, ak nepoložíte personalistovi žiadnu otázku počas pohovoru. Vždy sa totiž opýta, či máte nejaké otázky. Aj keď sa už v podstate zodpovedalo všetko, čo ste chceli vedieť, mali by ste improvizovať a otvoriť tému, ktorá už síce bola spomenutá v rozhovore, ale chceli by ste sa o tomto konkrétnom aspekte ponúkanej pozície dozvedieť niečo viac.

6. Prestaňte sa škatuľkovať

Niekedy má uchádzač o pracovné miesto tendenciu zapôsobiť tým, že upozorní na svoje znalosti v konkrétnom sektore. Pokiaľ ide o všeobecnú pozíciu, prosím, choďte do toho, ale odtiaľ potiaľ. Nemali by ste o sebe vytvoriť obraz, že sa nezaujímate o nič iné.

7. Pôsobíte príliš ležérne

Mnohí, predovšetkým mladí absolventi, si počas pohovoru dokážu vytvoriť vzťah s personalistom až sa prehupnú cez pomyseľnú hranicu a začnú robiť niečo, čo jednoducho pôsobí príliš ležérne. Buďte veľmi ostražití, pokiaľ ide o dress code, pracovný pohovor rozhodne nie je stretnutie s priateľom. Budú vás aj na základe oblečenia posudzovať, ako by ste pôsobili na klientov, alebo ostatných zamestnancov.



8. Zbytočne tápate pri zjavných otázkach

Sú otázky, ktoré sa štandardne objavujú takmer na každom pohovore. Povedzte nám niečo o sebe, prečo ste si vybrali našu firmu, čím vás oslovila táto pozícia? Majte vopred pripravené odpovede vo vašej hlave. Nevyzerá to dobre, ak nedokážete povedať niečo o sebe. Musíte mať odpoveď, ktorá vysvetľuje, ako sa odlišuje firma od ostatných bánk, a aký je dôvod, prečo ste si ju vybrali.



9. Predstierate, že niečo viete, hoci na to nemáte

Kopete si tým vlastný hrob. Bude lepšie ak priznáte, že nepoznáte odpoveď, ale prijali by ste možnosť vrátiť sa k téme. Uviesť odpoveď v ďakovnom liste je úplne korektné.

10. Nie ste sami sebou

Je dôležité, aby ste pôsobili autenticky. Skúste odpovedať na otázky vlastnými formuláciami, slovnými spojeniami, ktoré nie sú replikou odpovedí vystrihnutej z učebnice. Vyžaduje si to určitú nuansu, pretože nechcete byť príliš priateľskí, alebo osobní, ale chcete len predstaviť svoje "odborné ja." Krátky rozhovor dokáže prelomiť ľady a pomôže vybudovať si vzťah s človekom, ktorý vedie pohovor, ale opäť pozor na hranicu, aby ste nepôsobili príliš ležérne.