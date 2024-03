Spojenie spoločností Vodafone a Hutchinson môže znamenať vyššie ceny pre zákazníkov: Obáva sa Britský monopolný úrad

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Andrea Piacquadio

Britský protimonopolný úrad CMA sa obáva, že plánované spojenie britských telekomunikačných aktivít spoločností Vodafone a Hutchison by mohlo pre zákazníkov znamenať vyššie ceny a horšiu kvalitu služieb. Úrad to uviedol v dnešnej tlačovej správe. Dodal, že ak firmy nenavrhnú opatrenia, ktoré by jeho obavy rozptýlili, podrobia transakcii v hodnote 19 miliárd dolárov hĺbkovej previerke.

Spoločnosť Vodafone a firma Hutchison, ktorá v Británii pôsobí prostredníctvom značky Three, sa na spojení britských aktivít dohodli vlani v júni. Zlúčenie by malo vytvoriť najväčšieho mobilného operátora v Británii so zhruba 27 miliónmi zákazníkov. V súčasnosti je najväčším mobilným operátorom v krajine spoločnosť Virgin Media O2, ktorú vlastnia firmy Telefónica a Liberty Global. Druhá priečka patrí operátorovi EE zo skupiny BT.

„CMA má obavy, že dohoda, ktorej cieľom je spojiť dvoch zo štyroch britských mobilných operátorov, by mohla viesť k tomu, že zákazníci mobilných služieb budú čeliť vyšším cenám a zníženej kvalite,“ uviedol úrad. Fúzia by podľa úradu mohla mať tiež negatívny dopad na investície do britskej mobilnej siete.

Firmy pri oznámení transakcie v snahe získať podporu politikov, odborov a regulátorov sľúbili, že v nasledujúcich desiatich rokoch investujú v Británii 11 miliárd libier. Cieľom investície je vytvoriť jednu z najpokročilejších mobilných sietí piatej generácie (5G) v Európe.

„Hoci firmy Vodafone a Three urobili viacero tvrdení ohľadom prospešnosti fúzie pre hospodársku súťaž a investície, CMA zatiaľ nemá dostatočné dôkazy podporujúce tieto tvrdenia,“ uviedla pracovníčka protimonopolného úradu Julie Bonová, ktorá má túto kauzu na starosti.