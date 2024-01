Na mobily s Androidom útočí nový kód napádajúci bankové aplikácie

Foto: pixabay.com/TheDigitalArtist

Na mobilné telefóny s Androidom útočí nový škodlivý program, ktorý napáda bankové aplikácie. Program pod názvom Anatsa sa šíri prostredníctvom kódu Spy.Banker.BUL, ktorý útočníci vydávajú za aplikáciu na čítanie dokumentov v PDF. S podielom 7,3 percenta bol v decembri druhou najčastejšou hrozbou. Jednotkou bol trójsky kôň s nevyžiadanou reklamou Andreed s 13,5-percentným podielom a tretie miesto medzi hrozbami obsadil ďalší trojan Triada so šiestimi percentami. Uviedla to antivírusová firma Eset.

„Program Anatsa pozorujeme už niekoľko mesiacov, prípady napadnutia bankových aplikácií sa už skôr objavili napríklad v Nemecku, vo Veľkej Británii či v USA. Z našich doterajších zistení vieme, že útočníci vydávajú nebezpečné aplikácie so škodlivým kódom za nástroje na čítanie dokumentov v PDF. Ak túto aplikáciu používatelia stiahnu do svojho šikovného telefónu, tá prejde po čase aktualizáciou a pokúsia sa stiahnuť Anatsu do zariadenia v podobe doplnku pre aplikáciu, “uviedol vedúci analytického tímu Esetu Martin Jirkal.

Prípad trójskeho koňa Spy.Banker.BUL podľa Jirkala opäť potvrdzuje, že situácia na platforme Android v Česku je ťažko predvídateľná a rovnako zostane aj pre nasledujúci rok. Útočníci majú tendencie meniť veľmi rýchlo stratégie a zneužívané aplikácie. Ich hlavným záujmom zostane podľa odborníka aj naďalej predovšetkým finančný zisk.

Obťažujúce reklamy

„Predpokladáme, že stále bude dominovať škodlivý kód z obchodov tretích strán, ktorý do šikovných telefónov sťahuje adware, agresívne a obťažujúce reklamy. Očakávať by sme ale opäť mali aj prípady škodlivého kódu, ktorý má užívateľov špehovať a kradnúť informácie, “dodal Jirkal.

Spolu so škodlivým kódom Anatsa bezpečnostní špecialisti opäť detekovali tiež adware, čiže programy s nevyžiadanými reklamami. Tie boli pravidelnou hrozbou pre platformu Android v Česku v uplynulom roku. Hoci je advare menej závažnejšie ako programy určené na špionáž alebo na napadnutie bankových aplikácií, aj tento typ hrozby môže byť zdrojom ďalšieho, oveľa závažnejšieho útoku či podvodných reklamných ponúk.

V prípade platformy Android bezpečnostní experti dlhodobo odporúčajú predovšetkým zvýšenú obozretnosť pri sťahovaní doplnkov a aplikácií do šikovného telefónu. Najväčším rizikom sú predovšetkým menej známe obchody tretích strán, internetové úložiská či fóra.