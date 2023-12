Koľko hodín denne strávite na telefóne? Technológie nás okrádajú o stále viac času!

Digitálne technológie nás okrádajú o stále viac času. Foto: unsplash.com/ ROBIN WORRALL

Vďaka technológiám sú naše životy nespochybniteľne oveľa jednoduchšie. Robotický vysávač urobí poriadok za vás, s blízkymi sa spojíme v priebehu niekoľkých sekúnd a práca z domu je pre mnohých skôr samozrejmosťou ako len vysnívaným benefitom. Času na relax, starostlivosť o seba či nič nerobenie by tak malo byť čoraz viac. Opak je však pravdou.

Digitálne technológie nám šetria čas pri komunikácii, práci ale napríklad aj pri starostlivosti o svoje zdravie. Čas navyše sa však na konci dňa častokrát akoby vyparil. Využívame ho totiž na robenie ešte väčšieho množstva vecí. Ako vyplýva z nedávneho výskumu, ktorý bol realizovaný naprieč celou Európou, ľudia sa snažia vyplniť všetky prázdnejšie chvíle svojho každodenného života najrôznejšími úlohami, z ktorých by však väčšina bez digitálnych technológií nebola možná, informuje portál theconversation.com.

Krátke úseky čakania na autobus, v rade na obed či ranného prebúdzania sa tak zmenili z akýchsi hluchých období na čas, ktorý ľudia vypĺňajú využívaním aplikácií či sociálnych sietí. Zdá sa tak, že chvíle sledovania okolia či premýšľania sa takmer úplne vytratili. Podľa autorov výskumu môže za zvýšený počet digitálnych úloh najmä zmena moderného vnímania, načo vlastne voľný čas slúži.

Hľadáme návod na spokojný život, nachádzame opak

Ľuďom už totiž nestačí večer strávený pri televízore či obľúbenej činnosti a tak počas toho v snahe vyhnúť sa plytvaniu času, siahajú po svojich telefónoch, na ktorých hľadajú recept na lepší život alebo uspokojujú svoju túžbu po úspechu na sociálnych sieťach. Aj napriek tomu, že technológie naozaj na prvý pohľad výrazne šetria čas, podľa výsledkov výskumu vedie využívanie všetkých vymožeností dnešného virtuálneho sveta ešte k zahltenejšiemu spôsobu života.

Výskum taktiež pripomína, že sociálne siete či iné aplikácie nám síce môžu pomôcť s inšpiráciou, motiváciou či relaxáciou, no mnoho ľudí pociťuje po určitom čase strávenom online skôr pocit viny a hanby. Spôsobené je to najmä tým, že aj v dnešnej dobe si ľudia stále viac cenia aktivity mimo online sféry, pretože ich považujú za viac obohacujúce či autentické. Je však veľmi pravdepodobné, že ak by sme znížili čas strávený za obrazovkou, sami by sme mali viac času na prežívanie offline aktivít.

Kde je hranica medzi pracovným a osobným životom?

Jednou z dôležitých tém je aj zmena pracovných návykov, vďaka ktorým je čoraz náročnejšie rozpoznať bod oddeľujúci prácu a súkromný život. O to zložitejšie to môže byť v posledných rokoch, kedy sa kanceláriou mnohých stala obývačka, kuchyňa či dokonca spálňa. Prirodzene sa tak zvýšil objem online komunikácie, najmä vo forme e-mailov či videohovorov. Tie nám však zaberajú viac času ako kedykoľvek predtým.

Ďalším z problémov je aj využívanie neefektívnych online systémov. Zle navrhnutá technológia nás môže prinútiť robiť väčšie množstvo práce, no v konečnom dôsledku dosiahneme horšie výsledky. To nás dostáva pod väčší pracovný tlak či stres a môže viesť až k vyhoreniu i častejšej absencii v práci.

Ako získame svoj čas späť?

Podľa autorov výskumu je tak jediným spôsobom ako získať čas na svoju stranu odstránenie zvyku vypĺňať všetok voľný priestor novými úlohami a prijatie faktu, že aj nič nerobenie je niekedy v poriadku. Pozor by si mali dať aj zamestnávatelia, ktorí by mali vytvoriť prostredie, ktoré umožňuje svojim zamestnancom vypnúť telefóny či počítače a jednoducho byť mimo pracovnej doby offline.

Dopomôcť by k tomu mohla aj stále rozširujúcejšia sa digitálna legislatíva. V krajinách ako Francúzsko či Taliansko už dokonca v tejto oblasti boli prijaté zákony, na základe ktorých zamestnanci nemajú povinnosť byť dostupní „na telefóne“ mimo pracovnej doby a taktiež môžu odmietnuť digitálnu prácu na doma. Kľúčom k zisku svojho času naspäť by mala byť aj samotná technológia využívaná jej používateľmi. Aj napriek tomu, že aktuálne vás telefón či inteligentné hodinky upozorňujú skôr na nízky počet dosiahnutých krokov či ďalšie nesplnené úlohy, v budúcnosti by sa to mohlo zmeniť. Nebolo by príjemnejšie upozornenie aby ste prestali pracovať, keďže váš pracovný čas je na konci?