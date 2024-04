Google prepustil 28 zamestnancov, ktorí protestovali proti zmluve s Izraelom

Izraelské bombardovanie utečeneckého tábora Nusseirat. Foto: AP/Hatem Moussa.

Spoločnosť Google prepustila 28 zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na protestoch proti zmluve, ktorú technologický gigant uzavrel s izraelskou vládou. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server BBC. Google uzavrel spolu s Amazonom spoločnú zmluvu v hodnote 1,2 miliardy dolárov nazvanú Projekt Nimbus, ktorá izraelskej vláde a armáde poskytuje infraštruktúru pre cloudové služby a umelú inteligenciu (AI).

Zamestnanci združení v protestnej skupine No Tech For Apartheid (Žiadne technológie apartheidu) usporiadali v dvoch kalifornských pobočkách firmy štrajk v sede. Protestujúci podľa Googlu narúšali chod kancelárií a „fyzicky bránili ostatným zamestnancom v práci a bránili im v prístupe do kancelárie“.

Spoločnosť dodala, že Projekt Nimbus „nie je zameraný na vysoko citlivé, utajované alebo vojenské pracovné úlohy dôležité pre zbrojné alebo spravodajské služby“. Prepúšťaním vyvrcholilo dlhodobé napätie medzi spoločnosťou a tými zamestnancami, ktorí sa stavajú proti dodávkam technológií izraelskej vláde.

Po začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri minulého roka sa konali pochody s transparentmi s nápisom „Už žiadna genocída pre zisk“. Pri posledných protestoch zamestnanci vnikli do kancelárií a odmietli ich opustiť, čo spoločnosť Google prinútilo k privolaniu poriadkových síl. Firma vo svojom vyhlásení označila toto správanie za „úplne neprijateľné“.

Izraelská ofenzíva v Pásme Gazy reaguje na útok palestínskeho hnutia Hamas v južnom Izraeli zo 7. októbra, pri ktorom zomrelo okolo 1200 ľudí a 253 ďalších bolo odvlečených ako rukojemníkov. Podľa údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva bolo od začiatku izraelského útoku v Gaze zabitých viac než 33 900 ľudí.