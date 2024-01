Európska komisia plánuje zablokovať plán Amazonu prevziať firmu iRobot

Foto: unsplash.com/Onur Binay

Európska komisia (EK) plánuje zablokovať plán americkej technologickej spoločnosti Amazon prevziať za 1,4 miliardy dolárov firmu iRobot, ktorá je výrobcom vysávača Roomba. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom vo štvrtok informoval denník The Wall Street Journal (WSJ). Akcie firmy iRobot na správu zareagovali prepadom takmer o 40 percent.

Predstavitelia EK na štvrtkovom rokovaní upozornili zástupcov Amazonu, že dohoda bude pravdepodobne zamietnutá, napísal WSJ. Spoločnosť Amazon sa k veci nevyjadrila.

Americký technologický gigant do 10. januára neponúkol nápravné opatrenia, ktoré by reagovali na obavy protimonopolného úradu, že by dohoda mohla obmedziť hospodársku súťaž na trhu robotických vysávačov, uviedla EK.

„Ak je cieľom väčšia konkurencia v sektore domácich robotov, nedáva to zmysel,“ povedal Matt Schruers, ktorý je prezidentom lobistickej skupiny Computer and Communications Industry Association. „Zablokovanie dohody môže spôsobiť, že spotrebitelia budú mať menej možností. Regulačné orgány nemôžu túto skutočnosť zamiesť pod koberec,“ dodal.

Amazon akvizíciu oznámil v auguste 2022

Amazon akvizíciu oznámil v auguste 2022. Spoločnosť sa snaží rozšíriť si portfólio šikovných zariadení, medzi ktoré patrí hlasový asistent Alexa, šikovné termostaty, bezpečnostné zariadenia a nástenné monitory.

Akvizíciu už schválil britský protimonopolný úrad CMA. Návrhom transakcie sa zaoberá tiež Federálna obchodná komisia (FTC) v Spojených štátoch.