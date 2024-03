Americká snemovňa schválila návrh, ktorý by mohol viesť k zákazu TikToku v USA

Foto: TASR/AP

Americká Snemovňa reprezentantov dnes po zrýchlenom prerokovaní prijala návrh, ktorý by umožnil v Spojených štátoch zakázať sociálnu sieť Tiktok. Krok vychádza z obáv, že platformu cez čínskeho majiteľa kontroluje Peking a môže ju zneužívať proti Američanom. Sociálnu sieť označuje návrh za protiústavný, podobne ako niektorí zákonodarcovia aj experti.

Či text prejde aj Senátom, nie je podľa agentúry Reuters jasné. Niektorí senátori presadzujú iný postup. Americký prezident Joe Biden cez víkend uviedol, že keby mu Kongres návrh poslal, podpísal by ho.

Čínskej spoločnosti ByteDance, ktorá platformu vlastní, by prejednávané opatrenie dalo šesť mesiacov na to, aby sa jej zbavila. Ak by sa tak nestalo, databázy aplikácií prevádzkované firmami Apple či Google by ju nemohli Američanom ďalej ponúkať ani poskytovať službe svoje servery. Akokoľvek je v texte výslovne uvedený iba TikTok, návrh by americkej vláde umožňoval zakazovať aj iné digitálne služby so zahraničnými majiteľmi.

V snemovni návrh prešiel pomerom 352 hlasov ku 65, keď ho podporili lídri republikánov i demokratov. Dokument sa pritom dostal k verejnosti len minulý týždeň, načo ho o dva dni jednomyseľne schválil jeden zo parlamentných výborov. Prijatiu na pléne potom predchádzala len krátka rozprava, v ktorej viacerí zákonodarcovia opatrenie kritizovali.

Foto: pixabay.com/8268513

Zástancovia iniciatívy argumentujú tým, že postupujú proti čínskej komunistickej strane, ktorá podľa nich môže cez populárnu sociálnu sieť získavať údaje o Američanoch a ovplyvňovať ich názory. Takéto stanovisko formuloval tento týždeň aj Bidenov poradca Jake Sullivan. Kritici namietajú, že o takejto hrozbe nemá verejnosť dostatočné dôkazy a že Peking má pre vplyvové kampane aj iné možnosti ako TikTok.

Spoločnosť uvádza, že jej službu v USA každý mesiac využíva až 170 miliónov ľudí a že uzákonenie daného návrhu by narušilo ich právo na slobodu prejavu ukotvené v prvom dodatku americkej ústavy. Hoci formálne nejde o priamočiary zákaz, ako uvádza TikTok, za protiústavné považujú opatrenia aj niektorí experti a členovia Kongresu.

„Myšlienka, že by ste mohli nepriamo dosiahnuť to, čo by ste nemohli dosiahnuť priamo, takto by jednoducho prvý dodatok fungovať nemal,“ povedala Evelyn Doueková, ktorá sa na Stanfordovej univerzite zaoberá reguláciou sociálnych sietí a slobodou prejavu na internete. Médiá podotýkajú, že snahu amerického štátu Montana zakázať Tiktok federálny súd nedávno zablokoval práve s ohľadom na prvý dodatok ústavy.