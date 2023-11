Vianočný nákupný ošiaľ sa blíži: Kuriéri očakávajú najväčší nápor v jeden konkrétny deň!

Ilustračné foto. Foto: Packeta

Na vianočnú sezónu sa okrem obchodníkov a zákazníkov pripravujú aj kuriérske spoločnosti. Zvýšený záujem zákazníkov o nákupy pred koncom roka totiž pociťujú už v priebehu októbra. Následne potom v novembri a decembri zažívajú niekoľkonásobný nárast počtu zásielok oproti zvyšku roka.

Prvým vážnym testom pre internetové obchody a doručovacie služby bude už tradičný nákupný sviatok Black Friday, ktorý tentoraz pripadne na piatok 24. novembra 2023. Najväčšiu záťaž a najväčší objem prepravených zásielok však kuriérska spoločnosť Packeta predpovedá na utorok 12. decembra – teda predposledný utorok pred Štedrým dňom.

„Ľudia si totiž nákup darčekov väčšinou nechávajú na víkend a e-shopy potom objednávky spracovávajú a expedujú na začiatku pracovného týždňa,“ približuje nákupné správanie Slovákov Packeta.

Ak chcú zákazníci dostať svoje objednané zásielky načas, Packeta odporúča nenechávať si objednávky, najmä z menej známych e-shopov, úplne na poslednú chvíľu. „Rýchlosť doručovania ani maximálna snaha kuriérov v tomto prípade nemusia stačiť na to, aby zásielky dorazili ešte pred Štedrým dňom,“ upozorňuje spoločnosť.

Vrchol nákupnej sezóny

Jedným z vrcholov nákupnej sezóny je už spomínaný Black Friday, keď množstvo e-shopov organizuje veľké zľavové akcie a ľudia počas nich nakúpia už aj vianočné darčeky. Špička sa potom drží až do polovice decembra, po ktorej si nákupy nechávajú len tí, čo ich odkladajú na poslednú chvíľu.

A kedy by mali zákazníci nakúpiť darčeky tak, aby sa nemuseli stresovať, či im stihnú prísť do Štedrého dňa? Packeta hovorí, že čím skôr, tým lepšie. Doručovacie služby totiž dokážu so zásielkou pracovať až potom, ako ju e-shop odošle a odovzdá do prepravy.

„Rozhodne odporúčame overiť si, či je tovar, ktorý zákazník vkladá do online košíka, označený ako „na sklade“. Treba počítať s tým, že ani takéto zásielky e-shop neexpeduje okamžite, môže ísť aj o 24 hodín, v niektorých prípadoch ešte viac,“ upozorňuje spoločnosť.