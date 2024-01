Slovenský zázrak? Košická firma prudko rastie, obrat začína počítať v stovkách miliónov!

Foto: GymBeam

Nebýva zvykom, že firmy so slovenským kapitálom sa dokážu rozrásť do „medzinárodných“ rozmerov. Košický fitness e-shop GymBeam je však zrejme výnimkou potvrdzujúcou pravidlo. Obrat firmy vlani prudko rástol a podobne by tomu malo byť aj naďalej.

Ani nie desaťročná firma z Košíc si postupne razí cestu medzi najväčšie spoločnosti so slovenským kapitálom. Fitness e-shop GymBeam rozbehol jej súčasný vlastník a šéf Dalibor Cicman v roku 2014, kedy podľa údajov z Finstatu vykázala tržby len niečo cez 250-tisíc eur. S tým, kam sa firma za toto obdobie dostala, sa to nedá porovnať.

Firma totiž aktuálne pôsobí už na 15 trhoch a jej obrat v minulom roku podľa agentúry ČTK stúpol o dve tretiny na 175 miliónov eur. Prevádzkový zisk skupiny medziročne dokonca vzrástol viac ako trojnásobne na 17 miliónov eur. Tento rok GymBeam cieli tržby na úrovni 233 miliónov eur. To už sú výsledky, za ktoré by sa nehanbili ani slovenské pobočky etablovaných zahraničných firiem.

Silné vlastné značky

Za úspechom spoločnosti pritom stoja najmä produkty jej vlastných značiek. Firma totiž aktuálne nie je iba predajcom, ale aj výrobcom fitness doplnkov. Produkty vlastných značiek GymBeam sa pritom podľa Cicmana podieľali na celkových tržbách až viac ako 80 percentami a do budúcnosti očakáva ďalší rast. „Je to dané predovšetkým vývojom ďalších produktov a kategórií. Len za minulý rok sme uviedli do predaja vyše 670 nových produktov vlastných značiek,“ cituje Cicmana agentúra ČTK.

Predstaviť novú privátnu značku firma podľa Cicmana v súčasnosti neplánuje, chce skôr rozvíjať tie existujúce. „Najväčší podiel v tržbách robí priamo značka GymBeam. Najmladším prírastkom je XBEAM pre hráčov e-športov,“ dodal.

Rast spoločnosti je podľa Cicmana daný najmä navyšovaním investícií. „V minulom roku sme napríklad urobili veľké kroky v rozšírení výrobných kapacít z 1500 metrov štvorcových na 7000 metrov štvorcových, čo bolo naším najväčším nákladom,“ povedal.

Predajňa spoločnosti GymBeam v Košiciach. Foto: gymbeam.sk

Tento rok podľa neho firma plánuje investovať predovšetkým do logistiky a automatizácie. „Budeme disponovať nielen piatimi logistickými centrami, ale aj novým unikátnym autostorom (robotický skladovací systém) v Košiciach,“ uviedol Cicman s tým, že s touto investíciou za bezmála 6 miliónov eur si sľubujú automatizáciu až 80 percent objednávok.

Podpora od investorov

Spoločnosť GymBeam sa zaoberá vývojom, predajom a distribúciou výživových doplnkov, funkčných potravín a vybavením pre aktívny životný štýl. Patrí k najrýchlejšie rastúcim e-commerce platformám v strednej a východnej Európe.

Jej rast pritom nedávno podporili aj investície od tretích strán. V roku 2019 totiž súkromní investori cez platformu Crowdberry investovali do GymBeamu 4 milióny eur. Ďalšie dva milióny eur do spoločnosti investoval štátny investičný fond Slovak Investment Holding (SIH) patriaci pod Slovenskú záručnú a rozvojovú banku.