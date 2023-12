Koalícia sa tesne vyhla veľkému faux pas: Z 1. septembra spravili pracovný deň, zabudli na zatvorené obchody!

Foto: TASR

Na Slovensku hrozila skutočne kuriózna situácia. V normálny pracovný deň totiž mali zostať zatvorené obchody. Chybu vo vládnom konsolidačnom balíčku na poslednú chvíľu hasili poslanci parlamentného sociálneho výboru.

Po narýchlo schválenom balíčku konsolidačných opatrení mohla na Slovensku nastať skutočne kuriózna situácia. Vládna koalícia sa totiž v rámci plátania deravého rozpočtu rozhodla zrušiť jeden deň pracovného pokoja, konkrétne na Deň Ústavy SR 1. septembra. Zabudla však na jeden dôležitý detail. Že okrem jednoduchej zmeny štátneho sviatku na pracovný deň je potrebné aj v Zákonníku práce povoliť otvorenie obchodov.

Prvý september je totiž podľa aktuálnej legislatívy zaradený, podobne ako ďalšie štátne sviatky a dni pracovného pokoja, na zoznam dní, počas ktorých platí zákaz maloobchodného predaja. Ministerstvo financií však na túto maličkosť pri príprave konsolidačného balíčka zjavne pozabudlo. Nastať tak mohla paradoxná situácia. Na Deň Ústavy SR by bol po novom normálny pracovný deň, akurát obchody by zostali zatvorené.

Na chybu v konsolidačnom balíčku upozornili až poslanci Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci. „Nakoľko v zmysle vládneho návrhu zákona 1. september už nemá byť viac dňom pracovného pokoja je nedôvodné, aby v daný deň nebolo možné zamestnancovi nariadiť alebo s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi,“ uvádza výbor v spoločnej správe.

Poslanci výboru preto na poslednú chvíľu navrhli zmenu, ktorú napokon aj parlament schválil. „Z uvedeného dôvodu je potrebné vypustiť 1. september zo zoznamu dní, počas ktorých platí zákaz maloobchodného predaja,“ uvádzajú. Prvý september tak bude napokon normálnym pracovným dňom aj s otvorenými obchodmi.

Desiatky miliónov do rozpočtu

Zrušenie dňa pracovného pokoja 1. septembra na Deň Ústavy SR navrhlo ministerstvo financií v rámci série opatrení „Lex konsolidácia“, ktorými sa má plátať diera v slovenskom rozpočte. Vláda pritom argumentuje tým, že Slovensko má najväčší počet dní pracovného pokoja v rámci Európskej únie. Na Slovensku je 15 dní pracovného pokoja okrem tých, ktoré pravidelne spadajú na nedeľu. Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Chorvátsko majú 14 a ostatné krajiny ešte menej.

„Preto sa navrhuje znížiť počet sviatkov na úroveň okolitých krajín. Znamená to pomôcť zvýšiť počet odpracovaných hodín a aj zamestnanosť,“ uvádza v návrhu, ktorý v utorok schválil parlament, rezort financií. Toto opatrenie by sa podľa ministerstva malo trvalo premietnuť do mierne vyššej mzdy, daňovo-odvodových príjmov z práce a následne v celej ekonomike.

Súhlasíte so zrušením pracovného voľna na Deň Ústavy SR s cieľom získať peniaze do rozpočtu? Áno Nie Odoslať odpoveď

Vláda pritom počíta, že plný efekt na rozpočet dosiahne zrušenie Dňa Ústavy SR ako štátneho sviatku a dňa pracovného pokoja až od roku 2025. Vtedy totiž do štátnej kasy pritečú zvýšené daňovo-odvodové príjmy za rok 2024. V samotnom budúcom roku sa tak očakáva rast rozpočtových príjmov len o 12 miliónov eur, v nasledujúcich rokoch už zhruba o 130 miliónov eur.