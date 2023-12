Eurozóna zaznamenala v októbri prebytok zahraničného obchodu

Foto: unsplash.com/Mika Baumeister

Export tovarov z eurozóny zaznamenal v októbri medziročný pokles, tempo poklesu dovozu však bolo približne 7-násobne vyššie. Výsledkom je prebytok eurozóny v obchode s tovarom za viac než 11 miliárd eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka vykázala menová únia obchodný deficit.

Hodnota exportu tovarov z 20 krajín eurozóny do zvyšku sveta dosiahla v októbri 246,9 miliardy eur. Oproti októbru minulého roka to znamená pokles o 2,4 %. Avšak dovoz tovarov do eurozóny klesol o 16,3 % na 235,8 miliardy eur. Výsledkom je obchodný prebytok eurozóny v hodnote 11,1 miliardy eur, zatiaľ čo v októbri minulého roka vykázala eurozóna deficit na úrovni 28,7 miliardy eur.

Vnútorný obchod v rámci eurozóny dosiahol v októbri 221,1 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol o 8,8 %.Za 10 mesiacov tohto roka vyviezla eurozóna tovar za takmer 2,37 bilióna eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa tak vývoz znížil o 0,2 %. Dovoz za dané obdobie klesol až o 12,7 % na zhruba 2,34 bilióna eur. Výsledkom je prebytok v obchode s tovarom na úrovni 27,6 miliardy eur, zatiaľ čo za január až október minulého roka vykázala eurozóna obchodný deficit na úrovni 308 miliárd eur.Vnútorný obchod eurozóny za 10-mesačné obdobie dosiahol 2,21 bilióna eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 4,3 %.