Česko: Inšpekcia zakázala predaj extrémne pálivých chipsov spoločnosti Hot-Chip

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/avantrend

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) pozastavila predaj extrémne pálivých chipsov Hot Chip Challenge českej spoločnosti Hot-chip. Uviedol to v utorok server Seznam Zprávy, ktorému to povedal hovorca ministerstva pôdohospodárstva Vojtěch Bílý. Inšpekcia predaj zakázala na základe upozornenia z európskeho systému a začala kontrolu. Firma svoj produkt propaguje na sociálnych sieťach, kde sa ľudia vyzývajú k tomu, či dokážu extrémne pálivé chipsy zjesť, uviedol server. Konateľ spoločnosti Hot-chip Viktor Šodek povedal ČTK, že zatiaľ rozhodnutie SZPI nebude komentovať.

„Čakáme na oficiálne vyjadrenie inšpekcie. Zatiaľ je to pozastavené a je to pozastavené z dôvodu vysokého obsahu kapsaicínu. Už skôr firma uviedla, že všetky jej produkty spĺňajú požiadavky legislatívy. Oni teraz tú legislatívu upravujú. Čakáme, čo bude v tom zdôvodnení, nech na to môžeme zareagovať,“ povedal konateľ. Firma má sídlo neďaleko Ostravy v Paskove na Frýdecko-Místecku.

Firma svoj produkt predáva po jedinom kuse v škatuli v tvare rakvy. Na sociálnych sieťach ho propaguje v češtine aj angličtine. „Ochutnej Hot Chip Challenge i ty a zažij pocit pekelného žáru, který ti spálí jazyk na uhel,“ uvádza sa v jednom zo svojich príspevkov na Facebooku.

V Taliansku začal úrad kvôli predaju chipsov Hot Chip Challenge konanie

Talianske médiá cez víkend uviedli, že tamojší protimonopolný úrad začal kvôli predaju chipsov Hot Chip Challenge konanie. Je namierené proti spoločnosti Dave’s, ktorá tieto chipsy v Taliansku distribuuje, a mohlo by viesť k pozastaveniu ich predaja na talianskom trhu. Podľa talianskeho úradu firma pri distribúcii a marketingu využíva prvok výzvy na zvýšenie atraktivity a predaja produktu, čo vedie najmä mladých spotrebiteľov k nerešpektovaniu bežných pravidiel opatrnosti, uviedol list Corriere della Sera.

Na jar chipsy Hot Chip Challenge kvôli obavám ohľadom ich bezpečnosti stiahol z predaja jeden zo supermarketov vo Francúzsku. Vedenie spoločnosti Hot-chip vtedy ČTK oznámilo, že produkt nebol stiahnutý z predaja na základe nesplnenia legislatívy, ale iba po rozhodnutí manažéra pobočky.

„Ako potravinárska firma sme samozrejme boli niekoľkokrát kontrolovaní Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou aj ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré preukázalo, že naše produkty spĺňajú všetky povinnosti potravinárskej firmy. Sme si vedomí pálivosti používaných papričiek obsiahnutých v produkte Hot Chip Challenge, a preto sme tento produkt konzultovali s ministerstvom pôdohospodárstva, odborom bezpečnosti, ktorý sa vyjadril po konzultácii s ostatnými členskými štátmi Európskej únie, že ide o surovinu, ktorú možno bežne užívať v potravinách,“ uviedla vtedy firma vo svojom písomnom vyhlásení.