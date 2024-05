Britské maloobchodné tržby v apríli klesli výraznejšie, než sa čakalo

Foto: Pixabay.com/kc0uvb

Maloobchodné tržby v Británii zaznamenali minulý mesiac pokles o viac než 2 % a pokles tak výrazne prekonal očakávania trhov. Vývoj v maloobchode poznačilo najmä nepriaznivé počasie, ktoré odrádzalo ľudí od nákupov. Informuje o tom správa z agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.

Maloobchodné tržby v Británii klesli v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,3 %, zatiaľ čo v marci zaznamenali pokles o 0,2 %. Marcové údaje boli pritom revidované smerom nadol, keď pôvodný odhad ONS poukazoval na stagnáciu.

Aprílový vývoj v britskom maloobchode bol omnoho horší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí s poklesom počítali, očakávali však, že dosiahne maximálne 0,4 %.

„Maloobchodné tržby sa znížili vo väčšine sektorov, pričom najhoršie sa vyvíjali tržby v segmente odevov, športových produktov, hračiek a nábytku,“ uviedol ONS. Poukázal však na daždivé počasie počas apríla, ktoré spôsobilo, že mnohí Briti nákupy obmedzili.

Z tohto dôvodu analytici očakávajú zlepšenie situácie v nasledujúcich mesiacoch. Ako povedala Lisa Hookerová z poradenskej spoločnosti PwC, „maloobchodníci vkladajú nádej do mája, v ktorom sa počasie vyvíja lepšie, ako aj do začiatku leta, keď by tržby mali podporiť veľké športové podujatia, ako Majstrovstvá Európy vo futbale, Wimbledon a Letné olympijské hry v Paríži“.