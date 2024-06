Miliardár sa chce potopiť k vraku Titanicu: Svoj plán oznámil necelý rok od tragédie!

Foto: Linkedin/Larry Connor, SITA/AP

V júni 2023 implodovala ponorka Titan, ktorá sa chcela potopiť k vraku Titanicu. Pri výprave zahynulo päť ľudí. Necelý rok od tragédie sa pripravuje nová expedícia, ktorá chce misiu úspešne dokončiť.

Spoločnosť OceanGate chcela minulý rok preskúmať vrak Titanicu. Lístok na expedíciu mal stáť približne 250-tisíc dolárov, no táto misia sa nepodarila. Na palube ponorky Titan prišlo o život 5 ľudí – Britsko-pakistanský miliardár so synom, legendárny francúzsky bádateľ, dubajský podnikateľ a zakladateľ spoločnosti, ktorá ponorku prevádzkovala.

Takmer rok po tragédii sa na verejnosť dostali ambiciózne plány miliardára a investora do nehnuteľností z Ohia. Ako uvádza web NDTV World, Larry Connor chce dokázať, že expedíciu možno bezpečne dokončiť vyslaním dvojmiestnej ponorky do hĺbky na úrovni Titanicu. Chce tak urobiť spolu so spoluzakladateľom spoločnosti Triton Submarines Patrickom Laheym.

V rozhovore pre denník The Wall Street Journal investor Larry Connor povedal: „Chcem ukázať ľuďom na celom svete, že hoci je oceán nesmierne silný, môže byť nádherný, príjemný a naozaj tak trochu zmeniť život, ak sa na to ide správnym spôsobom.“

Miliardár Larry Connor. Foto: Linkedin/Larry Connor

Ponorka za 20 miliónov dolárov

Miliardár Connor navrhol plavidlo Triton 4000/2 Abyssal Explorer za 20 miliónov dolárov, ktoré uskutoční plavbu. Ponorka bola pomenovaná „4000“ podľa hĺbky v metroch, ktorú môže dosiahnuť. Vrak Titanicu sa nachádza na úrovni približne 3 800 metrov pod morom.

„Patrick o tom premýšľal a navrhoval to viac ako desať rokov. Nemali sme však k dispozícii materiály a technológie. Pred piatimi rokmi by ste túto ponorku nemohli postaviť,“ dodal.

Spoluzakladateľ spoločnosti Triton Submarines Patrick Lahey povedal, že pán Connor mu zavolal niekoľko dní po výbuchu ponorky Titan a povedal, že treba postaviť ponorku, ktorá by sa mohla bezpečne ponoriť. Neuviedol však žiadny konkrétny dátum ani časový plán.

Lahey pritom patril ku kritikom, ktorí pred katastrofou vystríhali. Útočil na spoločnosť OceanGate, pritom ju obviňoval z pochybných bezpečnostných noriem. Stratégiu generálneho riaditeľa a získanie pasažierov označil za dravú. Cestujúci Titanu mali údajne trikrát podpísať vyhlásenie, v ktorom bola ponorka klasifikovaná ako „experimentálna“, a boli v ňom uvedené mnohé spôsoby, ako by mohli zomrieť.

Zatiaľ teda nie je jasné, kedy by sa expedícia k vraku Titanicu mala zopakovať, plány sú však dosť ambiciózne.