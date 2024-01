Vláda musí urgentne rokovať o prechode autopriemyslu na elektromobilitu, avizuje premiér Fico

O štvordňovom pracovnom týždni na Slovensku rečnil premiér Robert Fico na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. Foto: SITA

Do mesiaca sa musí uskutočniť rokovanie vlády SR, ktoré sa bude venovať prechodu slovenského automobilového priemyslu na elektromobilitu. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní predstaviteľov Európskej komisie (EK), vlády SR, Národnej rady SR, automobilového priemyslu a automobilových asociácií o budúcnosti automobilového priemyslu na Slovensku.

„Bolo to do určitej miery unikátne stretnutie, pretože sedeli za stolom predstavitelia všetkých automobiliek, ktoré na Slovensku autá vyrábajú alebo sa chystajú vyrábať. Sedeli tam aj zástupcovia vysokého školstva, ale aj zástupcovia spoločností, ktoré sa chcú orientovať, predovšetkým na výrobu autobatérií,“ priblížil predseda vlády SR.

„My sme si dnes vypočuli všetkých predstaviteľov automobiliek aj ostatných účastníkov tohto stretnutia a dospeli sme k záveru, že nie je možné čakať rok alebo dva, kým o niečom rozhodneme. Medzitým nám svet totiž ujde. Padlo preto spoločné rozhodnutie, že dnešné podnety budú pretavené do bilaterálnych rokovaní s ministerstvom hospodárstva, ktoré bude zastrešovať celú národnú stratégiu prechodu štandardného automobilového priemyslu na elektromobilitu,“ spresnil Fico.

Po tom, ako sa uskutočnia bilaterálne stretnutia, kde budú jednotliví výrobcovia poukazovať na svoje individuálne požiadavky, ale súčasne budú spoločne hovoriť o komplexných požiadavkách, bude podľa Fica zvolaná špeciálna vláda k problematike prechodu výroby slovenských automobilov na elektromobilitu.

Predseda vlády Robert Fico. Foto: SITA/Úrad vlády SR

„Úloha z dnešného dňa je, že do mesiaca bude spracovaný dokument, ktorý bude obsahovať celý rad konkrétnych legislatívnych, inštitucionálnych a finančných opatrení. Chceme vidieť jasný legislatívny plán,“ zdôraznil premiér. Oznámil zároveň, že požiadal predstaviteľov automobiliek o podporu konania vlády.

Zasadnutie vlády musí byť do jedného mesiaca

„Požiadal som predstaviteľov automobilového priemyslu, aby bolo špecifické zasadnutie vlády na pôde jednej z automobiliek na Slovensku alebo na pôde niektorej technickej vysokej školy. Toto zasadnutie vlády musí byť do jedného mesiaca. Bol by som veľmi rád, ak by na prelome februára a marca niekde na území Slovenska bolo špecifické zasadnutie vlády k všetkým úlohám, ktoré musí vláda prijať na prechod slovenského automobilového priemyslu na plnú elektromobilitu,“ dodal Fico.

Počet elektromobilov na Slovensku stúpa. Foto: Michael Fousert

Podľa eurokomisára Maroša Šefčoviča je autopriemysel významný nielen pre slovenskú ekonomiku, ale je „absolútne chrbtovou kosťou aj európskej ekonomiky“. „Hovoríme tu o 13 miliónoch priamych a nepriamych pracovných miest. Automobilový priemysel investuje do európskej vedy a výskumu vyše 59 miliárd eur, čo je najvyššie číslo zo všetkých sektorov, ktoré sa podieľajú na vedeckovýskumnom rozvoji európskej ekonomiky,“ doplnil komisár EK.