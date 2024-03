Unilever oddelí podnikanie so zmrzlinou do samostatného podniku a zruší 7500 pracovných miest

Nanuk Magnum. Foto: pixabay.com/stevepb

Britský výrobca potravín a spotrebného tovaru Unilever oddelí svoje podnikanie so zmrzlinou do samostatného podniku. Zmena sa dotkne tiež značiek Ben & Jerry’s a Magnum, ktoré sa predávajú aj na Slovensku. Unilever tiež spustí ďalší úsporný program a zruší 7500 pracovných miest z existujúcich približne 127 000. Podnik to oznámil vo svojom utorkovom oznámení.

Na odštiepení začne firma pracovať ihneď. Hotová by s tým chcela byť do konca budúceho roka.

Spoločnosť so sídlom v Londýne, ktorá podniká v mnohých krajinách sveta, si od kroku sľubuje zjednodušenie štruktúry a možnosť viac sa zamerať na jednotlivé typy podnikania. Ušetriť tak chce v nasledujúcich troch rokoch 800 miliónov eur.

Po rozdelení plánuje Unilever dosiahnuť rast tržieb do desiatich percent a dúfa v mierne zlepšenie marží. Navrhované zmeny by sa celosvetovo mali dotknúť prevažne kancelárskych pozícií. Celkové náklady na reštrukturalizáciu by mali v danom období predstavovať približne 1,2 percenta z obratu.

Vlani v októbri predstavili plány na zjednodušenie podnikania

Generálny riaditeľ Hein Schumacher vlani v októbri predstavil plány na zjednodušenie podnikania. Vtedy priznal, že Unilever v posledných rokoch zaostával. Jeho predchodcu Alana Jopeho kritizovali za to, že dovolil, aby sa portfólio značiek skupiny rozrástlo až zhruba na 400, čo vedeniu znemožnilo zamerať sa na tie najziskovejšie.

Akcie Unileveru v utorok ráno na burze v Londýne vykazovali rast skoro o päť percent. Ťahali tým nahor aj širší trh, hlavný index londýnskej burzy FTSE 100 pridáva 0,1 percenta.