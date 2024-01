Nemecká autopožičovňa Sixt kúpi od skupiny Stellantis 250-tisíc áut

Priestory baterkárne trnavského závodu automobilky Stellantis. Foto: TASR

Nemecká sieť autopožičovní Sixt sa dohodla na kúpe až 250 000 vozidiel od skupiny Stellantis v rámci transakcie, ktorá zahŕňa aj elektromobily. Celková hodnota dohody je niekoľko miliárd eur, oznámila spoločnosť v utorok. Informuje správa agentúr AFP a DPA.

Nákupy pre vozové parky v Európe a Severnej Amerike budú trvať do roku 2026 a prvé dodávky vo významnom rozsahu by sa mali uskutočniť do konca marca 2024, uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Konstantin Sixt. Skupina Stellantis, do ktorej patria značky Citroën, Peugeot, Fiat alebo Opel, bude spoločnosti dodávať mestské vozidlá, SUV a dodávky so všetkými typmi pohonu. Generálny riaditeľ skupiny Carlos Tavares uviedol, že prenájom vozidiel umožní zákazníkom vyskúšať si najnovšie modely automobiliek.

„Množstvá objednávok, zloženie objednávok a termíny dodávok nad rámec objemov, ktoré už boli naplánované na rok 2024, môžu obe spoločnosti flexibilne dohodnúť s ohľadom na požiadavky vozového parku a dopyt,“ uviedli obe firmy v spoločnom vyhlásení.

V októbri minulého roka spoločnosť Sixt oznámila, že pre svoje prevádzky v Nemecku, Francúzsku, Holandsku a Spojenom kráľovstve nakúpila „tisíce“ elektromobilov od čínskeho výrobcu BYD Auto.