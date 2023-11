Budvar varí vianočné pivo, vyrába naplno, preto sa k štrajku nepridal

Súdok piva Budějovický Budvar. Foto: pixabay.com/ Sharky

Budějovický Budvar teraz zažíva jeden z výrobných vrcholov roka, preto sa k pondelkovému štrajku v Česku nepripojil. Záujemcovia si tam vzali symbolicky žlté pásky na ruku, nakrútia video. Jeden z najväčších protestov v kraji bude v pondelok v strakonickej firme ČZ, povedala ČTK Pavlína Jirková z odborového zväzu Kovo. Firma zastaví na poludnie výrobu na desať minút. Najväčší dopravcovia sa k štrajku nepridali vôbec ako GW Juhotrans alebo len symbolicky ako vodiči ČSAD Autobusy České Budějovice alebo budějovického dopravného podniku, vyplýva z informácií ČTK.

„Nechceme, aby trpel zamestnávateľ, je to namierené proti vládnemu konsolidačnému balíku. Štrajk nás zastihol v najhoršom čase. Teraz varíme vianočné pivo, expedujeme, je tam peak (vrchol). Máme (teraz) najviac ľudí na logistike, v distribúcii piva, vodičov. Do toho sa veľa odberateľov predzásobuje na nový rok. Keby sme išli do štrajku, tak prestávame nakladať pivo. Keby sme naložili autobus odborárov a išli do Prahy, zase tu zastavujeme výrobu, čo nechceme, pretože nechceme poškodiť zamestnávateľov a zákazníkov,“ povedal v pondelok ČTK predseda odborov v Budvare Jaroslav Berka.

Medzi približne 670 zamestnancami Budvaru je asi 150 odborárov. Zobrali si na ruky žlté pásky, majú odznaky, nakrútia video zdravicu. Mzdy v národnom podniku vzrástli mimoriadne od 1. novembra, a to v priemere o šesť percent. Opätovne by mali stúpnuť od 1. apríla, povedal Berka v pondelok ráno, keď sa začal v ČR odborársky deň protestov proti krokom vlády. V rade firiem, škôl či úradov sa štrajkuje.

Jeden z najväčších protestov na juhu Čiech bude v strakonickej ČZ. Zastaví výrobu na desať minút. Protest, na ktorom sa odborári dohodli s majiteľmi firmy, sa začne napoludnie sirénou. „Potom bude nasledovať príhovor na päť minút, kde vyjadríme nesúhlas s konsolidačným balíkom, ktorý sa dotkne aj zamestnávateľa z hľadiska energetiky. Potom vystúpia predstavitelia vedenia spoločnosti s vyhlásením. Protest bude tak desaťminútový, kedy sa zastavia činnosti, kde je to technologicky možné: Zlievareň hliníka, liatiny, strojáreň, divízia Turbo, Auto a Reťaze,“ povedal ČTK odborár Zdeněk Blatský.

Niektoré firmy zabezpečili stráženie detí pre zamestnancov. Patrí k nim jadrová elektráreň Temelín. „Chápeme, že pre niektorých rodičov môže byť odpadnuté vyučovanie komplikáciou. Preto sme sa rozhodli im pomôcť so zabezpečením stráženia. Dvanásť detí tak strávi deň v našom infocentre, kde im sprievodkyňa pripraví zaujímavý program ako hry, rozprávku, virtuálnu prehliadku alebo stretnutie s našimi hasičmi,“ povedal ČTK temelínský hovorca Marek Sviták. Stráženie detí zabezpečuje ČEZ už niekoľko rokov aj cez letné prázdniny, keď majú zamestnanci pri odstávkach obmedzené možnosti čerpať dovolenku.