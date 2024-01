Zuckerberg koncom roka odpredal akcie Mety za viac ako 400 miliónov dolárov

Logo firmy Meta Platforms. Foto: unsplash.com/Dima Solomin

Generálny riaditeľ americkej internetovej spoločnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg odpredal v posledných dvoch mesiacoch minulého roka akcie firmy za 428 miliónov dolárov. Podľa webu Business insider to vyplýva z údajov pre regulačné úrady. Zuckerberg sa akcií Mety zbavoval prvýkrát po dvoch rokoch, a ťažil tak z ich rastu. Vlani tieto akcie spevnili o 194 percent a obchodujú sa blízko svojich maxím.

Zakladateľ Mety, ktorá sa predtým volala Facebook, začal s predajom akcií 1. novembra a odvtedy až do konca roka akcie predával každý deň. Celkovo sa Zuckerberg zbavil 1,28 milióna akcií. Je to prvýkrát od novembra 2021, čo svoj podiel vo firme znížil. Do skupiny Meta Platforms patrí sociálna sieť Facebook, Instagram alebo chatovacia aplikácia WhatsApp. Zuckerberg je aktuálne siedmym najbohatším človekom na svete.

Mete sa vlani darilo. Zuckerberg totiž znížil náklady, zatiaľ čo záujem investorov o veľké technologické spoločnosti povzbudila aj vlna okolo umelej inteligencie (AI). Akcie Mety boli v minulom roku druhé najvýkonnejšie v indexe S & P 500. Prekonal ich len výrobca čipov Nvidia.

Zuckerberg v Mete stále vlastní približne 13 percent akcií. Hodnota jeho podielu v polovici tohto týždňa predstavovala takmer 116 miliárd dolárov. Jeho osobný majetok sa vlani vďaka prudkému rastu ceny akcií Mety rozrástol o 80 miliárd na 128 miliárd dolárov, uvádza index miliardárov agentúry Bloomberg.