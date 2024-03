Zisk Inditexu, vlastníka spoločnosti Zara, vlani vzrástol o 30 %

Foto: unsplash.com/Highlight ID

Španielsky odevný reťazec Inditex, vlastník značky Zara, v stredu oznámil, že v minulom finančnom roku 2023/2024 zaznamenal nárast tržieb aj zisku. Dobrý štart má za sebou aj jeho jarná kolekcia.

Konkrétne, zisk Inditexu sa za rok do konca januára 2024 zvýšil o 30 % na 5,4 miliardy eur a tržby stúpli o 10 % na rekordných 36 miliárd eur. Spoločnosť si udržala hrubú maržu na úrovni 57,8 %.Výsledky spoločnosti boli v súlade s očakávaniami analytikov.Tržby v období od 1. februára do 11. marca 2023, teda v prvej polovici jarnej sezóny pri konštantných kurzoch stúpli o 11 %. To je síce o niečo menej ako pred rokom, keď sa tržby Inditexu zvýšili o 13,5 %, keďže tempo rastu cien tovarov sa zmiernilo, ale výrazne lepší výsledok ako v prípade konkurencie.

Španielska skupina však zvýšila svoj náskok pred švédskym rivalom H&M vďaka svojej schopnosti rýchlejšie dodávať trendy a predávať viac oblečenia za vyššie ceny. To jej tiež pomáha čeliť rýchlo rastúcemu čínskemu rivalovi Shein.Inditex uviedol, že do roku 2025 plánuje investovať do logistiky 900 miliónov eur ročne. Tento rok vynaloží tiež celkovo 1,8 miliardy eur do rozšírenia svojej predajnej plochy o 5 % a do technológie a zlepšovanie online platforiem.

Foto: TASR/DPA

Spoločnosť mala v roku 2023/2024 na celom svete 5692 obchodov, čo je o 123 menej ako rok predtým. Uviedla tiež, že jej zásoby boli v januári medziročne nižšie o 7 %, čiastočne pre „normalizácii podmienok v dodávateľskom reťazci“.Inditex navrhuje zvýšiť výplatu dividend o 28 % na 1,54 eura na akciu.