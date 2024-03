Zahraničný obchod skončil v januári s prebytkom takmer 411 miliónov eur

Foto: pixabay.com/Leonhard Niederwimmer

Zo Slovenska sa v januári vyviezol tovar v hodnote 8,6 miliardy eur a hodnota dovozu medziročne poklesla na 8,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak skončilo v kladných číslach v objeme 410,9 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o takmer 700 miliónov eur. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Po dvoch predchádzajúcich mesiacoch poklesu sa znovu dostal do plusových čísiel. Najvýznamnejšie sa na ňom podieľal vývoz automobilov,“ uviedol ŠÚ. Hodnota vývozu vzrástla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka len mierne o 1,1 %, najviac ju ovplyvnil vývoz automobilov. Na medziročnom poklese dovozu o 6,9 % sa podpísalo najmä zníženie hodnoty dovezených energetických komodít.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali v prvom mesiaci tohto roka medziročný nárast štyri z nich. Podstatný vplyv na vývoj slovenského exportu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu Stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezených strojov a prepravných zariadení bola medziročne vyššia o 2,3 %. Rast v tejto triede pokračuje nepretržite od januára 2023.

V štruktúre dovozu rástli len tri z desiatich tried

V štruktúre dovozu rástli len tri z desiatich tried. Pokles celkového dovozu ovplyvňovalo najmä zníženie hodnoty importu v triede Minerálne palivá, kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o takmer 25 %. K výraznejšiemu poklesu celkového dovozu dopomohol aj nižší dovoz triedy Stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Hodnota tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o 7,4 %.

Do členských štátov EÚ smerovalo 79,4 % vývozu SR a dovoz z nich tvoril 64 %. Vývoz do členských štátov EÚ v januári medziročne vzrástol o 1,8 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa znížil o 0,7 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne klesol o 1,7 % a dovoz z týchto krajín klesol o 16,3 %.

Za celý rok 2023 podľa spresnených údajov vzrástol medziročne vývoz o 5,3 % na 108,3 miliardy eur a dovoz sa znížil o 3 % na 104,1 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 4,2 miliardy eur. V roku 2022 pritom skončila bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 4,5 miliardy eur.