Všetky oči na Argentíne! Podarí sa novému kontroverznému prezidentovi skutočná ekonomická revolúcia?

V nedeľných prezidentských voľbách si Argentínčania zvolili nového prezidenta Javiera Mileia. Tento krajne pravicový kandidát v kampani zabodoval najmä tvrdou rétorikou a sľubmi, ktoré majú vyriešiť rozsiahlu chudobu či trojcifernú infláciu. Jedným z radikálnych riešení je aj takzvaná dolarizácia. Je však prechod Argentíny na dolár skutočne možný?

Javier Milei, ktorý kandidoval s podporov koalície La Libertad Avanza (Sloboda napreduje), získal vo voľbách takmer 56-percentnú podporu a porazil tak ľavicovo orientovaného ministra hospodárstva Sergia Massu. Vo víťaznom prejave Milei spomenul niečo málo o hospodárskej politike, ktorú plánuje prijať, či reformách spojených s drastickým znižovaním štátnych výdavkov, informuje portál cnn.com.

„Model dekadencie sa skončil, niet cesty späť,“ povedal Milei, čím sa pravdepodobne snažil naznačiť lepšie zajtrajšky. „Dnes končíme s deštruktívnym modelom všadeprítomného štátu, ktorý prospieva len niekoľkým, kým väčšina Argentíny trpí,“ uviedol novozvolený argentínsky prezident. Milei sa však nevyhýbal ani problémom, ktoré zužujú celú krajinu. „Máme pred sebou obrovské problémy: infláciu, ekonomickú stagnáciu, nedostatok skutočnej zamestnanosti, neistotu, chudobu a chudobu,“ dodal.

Jedným zo spôsobov, akým by chcel Milei ekonomike Argentíny pomôcť, je odstránenie menových kontrol a dovozných obmedzení. To by však podľa viacerých odborníkov mohlo prispieť k ešte väčšiemu tlaku na už tak slabé argentínske peso. Novozvolený prezident však išiel do volebnej kampane aj s ďalším veľkým prísľubom.

Dolarizácia ako liek na hyperinfláciu

Pre Argentínu sľuboval prechod na dolár alebo inak povedané takzvanú dolarizáciu, ktorú prirovnával k lieku na hyperinflačný problém krajiny. Aj napriek tomu, že k takémuto kroku pristúpilo v podobnej situácii už viacero krajín Južnej Ameriky, nikdy to nebolo hospodárstvo s takou veľkosťou akou je Argentína.

Dolarizácia by pre Argentínu znamenala stratu vlastnej meny, aktuálne argentínske peso, a jej náhradu americkým dolárom, ktorý by tak Argentína využívala ako jediné oficiálne platidlo. Tým by tak vlastnú centrálnu banku zbavila akýchkoľvek právomocí a kontrolu nad menovou politikou by prevzal americký Federálny rezervný systém. Rovnako by sa tak argentínska centrálna banka pripravila o možnosť „tlačiť peniaze“, ktorými po nezodpovednom fiškálnom hospodárení vlády pomáhala splácať dlh, čo však spôsobilo nekontrolovateľnú infláciu.

Je prechod na dolár možný?

Viacerí analytici tak síce súhlasia s tým, že prechod na dolár by pomohol znížiť vysokú infláciu, no zároveň majú pochybnosti o dostatočnej podpore zo strany obyčajných ľudí či politických oponentov. „Máme podozrenie, že niektoré z jeho radikálnejších návrhov, menovite dolarizácia, sa nemusia uskutočniť, vzhľadom na obmedzenú podporu v Kongrese aj medzi verejnosťou,“ myslí si Wiliam Jackson, hlavný ekonóm rozvíjajúcich sa trhov v spoločnosti Capital Economics.

Milei však už vo svojom víťaznom prejave mierne poľavil zo svojej ráznej rétoriky a nezmieňoval sa o prechode na dolár či zrušení centrálnej banky. To môže svedčiť o snahe získať si politickú podporu aj od strán, ktoré ho v súboji o prezidentské kreslo nepodporovali. Wiliam Jackson taktiež zastáva názor, podľa ktorého je prechod na dolár relatívne dobrým nástrojom na boj proti inflácii, no ani zďaleka nerieši katastrofálny stav financií a hospodárskej stability krajiny.

Aj to je jeden z dôvodov, ktorý naznačuje, že dolarizácia argentínskej meny v blízkej budúcnosti s takmer určitosťou nenastane. Aj keby Milei našiel politickú podporu, veľká nestabilita argentínskeho hospodárstva jednoducho neumožňuje prechod na dolár. Portfóliový manažér Vontobel Asset Management Thierry Larose to dokonca označil za „strašný nápad“.

Prehĺbil by dolár už tak veľkú chudobu?

Larose argumentuje aktuálne veľmi nepriaznivým konverzným kurzom argentínskeho pesa voči doláru. Dolarizácia by navyše ešte viac oslabila kúpnu silu argentínskeho obyvateľstva, čo by viedlo k ďalšiemu nárastu chudoby, v ktorej podľa vládnych štatistík aktuálne žije asi 40 percent populácie.

„Ak chcete prejsť na dolár pri konverznom kurze, ktorý dáva zmysel zo sociálneho aj ekonomického hľadiska, musíte mať minimálne množstvo medzinárodných rezerv,“ uviedol Larose. To však nie je prípad Argentíny, ktorej devízové rezervy sú aktuálne viac ako 10 miliárd v mínuse. Larose si však myslí, že práve cesta k prechodu na dolár by mohla byť akýmsi ozdravením pre argentínsku ekonomiku. „Na to aby ste boli schopní prejsť na dolár musíte stabilizovať ekonomiku, zabiť hyperinfláciu, prebudovať devízové rezervy. Potrebujete fiškálnu konsolidáciu ale aj prístup na kapitálové trhy,“ povedal Larose.

To však nebude také jednoduché. Medzinárodný menový fond totiž Argentíne prakticky zamedzil prístup na medzinárodné trhy až dovtedy, pokiaľ nesplatí všetky svoje dlhy. Argentína dlhuje iba americkým veriteľom asi 44 miliárd dolárov, ktoré jej požičali ešte v roku 2018.

Ku Mileiovmu víťazstvu vo voľbách sa vyjadrila aj výkonná riaditeľka MMF, Kristalina Georgievová. „Tešíme sa na úzku spoluprácu s ním a jeho administratívou v nadchádzajúcom období na vývoji a implementácii silného plánu na zabezpečenie makroekonomickej stability a posilnenie inkluzívneho rastu pre všetkých Argentínčanov,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.

Faktom je, že Milei bude potrebovať pomoc zo všetkých strán, keďže podľa odhadov Svetovej banky sa výkonnosť argentínskeho hospodárstva medziročne zníži o 2,5 percenta. Medzi príčiny možno zaradiť aj tohtoročné rekordné sucho, ktoré pripravilo argentínskych poľnohospodárov o viac 20 miliárd dolárov v exportných cenách.