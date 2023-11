Vláda hľadá stovky miliónov na trináste dôchodky či hypotéky: Prvé na rane budú zrejme banky!

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR

Na ministerstvo financií čaká neľahká úloha. Pri zostavovaní štátneho rozpočtu bude musieť okrem iného nájsť aj stovky miliónov eur na pokrytie nákladov na zavedenie avizovaného 13. dôchodku v plnej výške priemernej penzie. Zafinancovať však bude potrebné aj ďalšie sľuby, ako pomoc s hypotékami. Prvým terčom, kde zohnať do rozpočtu peniaze, budú zrejme banky.

Nová vláda bude musieť hľadať v už tak deravom rozpočte ďalšie stovky miliónov eur. Už v prvých dňoch po jej vymenovaní totiž avizuje rôzne opatrenia, ktoré si vyžiadajú razantné zvýšenie výdavkov. Jedným z takýchto opatrení má byť aj vyplatenie trinásteho dôchodku v budúcom roku v plnej výške priemernej penzie za tento rok.

Ak by nová vláda aplikovala tento sľub podľa parametrov 13. dôchodku, ako boli nastavené v legislatíve schválenej v marci tohto roka, výdavky Sociálnej poisťovne by v budúcom roku vzrástli podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) o približne 800 miliónov eur. „Súčasne možno predpokladať, že by došlo ku zrušeniu dnešného 13. dôchodku, ktorý je štátnou sociálnou dávkou, čo by znamenalo úsporu výdavkov štátneho rozpočtu približne 300 miliónov eur,“ dodal pre web oPeniazoch.sk riaditeľ kancelárie RRZ Viktor Novysedlák.

Z pohľadu verejných financií by to znamenalo prehĺbenie štrukturálneho deficitu o 500 miliónov eur, pričom do roku 2027 by tento dopad narástol na približne 600 mil. eur. Rozpočtová rada pripomína, že zatiaľ nebol predstavený spôsob, ako takéto trvalé opatrenie financovať. Rezort financií tvrdí, že z jeho pohľadu je ešte predčasné hovoriť o podrobnostiach, keďže aktuálne ešte len pracuje na návrhu rozpočtu.

Nový minister financií Ladislav Kamenický však po oficiálnom uvedení do funkcie premiérom Robertom Ficom vyhlásil, že jeho rezort našiel spôsob, ako zavedenie trinásteho dôchodku financovať, zatiaľ ho však nijako nekonkretizoval. Faktom však je, že tento záväzok v pondelok opäť potvrdil aj Fico. „V roku 2024 bude doručený plnohodnotný trinásty dôchodok. V každej kategórii ten priemerný dôchodok, ktorý patrí k danej kategórii dôchodcu,“ povedal.

Zavedenie trinásteho dôchodku v plnej výške pritom premiér avizoval ešte minulý týždeň po stretnutí s novým šéfom rezortu práce Erikom Tomášom. Podľa neho by zmeny v trinástom dôchodku parlament mohol schváliť počas prvých troch mesiacov budúceho roka. „Od prvého dňa vo funkcii, pretože si uvedomujem, že je tu časový stres, som rozbehol rokovania o trinástom dôchodku, ktorý sme sľubovali v predvolebnej kampani. Dohodli sme sa, že budúci rok bude vyplatený trinásty dôchodok vo výške priemerného dôchodku za tento rok,“ uviedol minulý týždeň minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Pomoc s hypotékami

Trinásty dôchodok však nie je jediným opatrením, ktoré bude musieť nová vláda zafinancovať. Premiér aj minister financií totiž avizujú, že nič sa nemení ani na predvolebných sľuboch spojených s pomocou s drahými hypotékami. „Môžem garantovať, že na vláde v stredu predstaví ministerstvo financií niekoľko variantov pri bonifikácii úrokov ohľadne hypotekárnych úverov,“ vyhlásil v pondelok Fico.

Zámer predstaviť opatrenia súvisiace s hypotékami už na stredajšom rokovaní vlády potvrdil aj minister financií Ladislav Kamenický. „Na hypotéky máme konkrétny návrh, čo sa týka refixácie hypoték a potom aj na nové hypotéky, hlavne čo sa týka mladých ľudí,“ tvrdí.

Kde na to vziať?

Vykrytie nákladov na 13. dôchodky, ale aj na ďalšie sľuby vlády, však nebude v súčasnom stave verejných financií jednoduché. To priznáva aj samotný premiér, podľa ktorého jeho kabinet stojí pred „malým zázrakom“, ako dať dohromady konsolidáciu, zastabilizovať prepad verejných financií a ešte sa správať sociálne.

„Realita, ktorú nám tu zanechali naši priatelia, ktorí dnes sedia v opozícii, alebo sú už úplne mimo parlamentu, je krutá. A krutá je ešte možno slabé slovo,“ povedal s tým, že Slovensko môže kvôli nelichotivému stavu verejných financií očakávať aj „pozdrav od ratingových agentúr“. Zhoršenie ratingu by pritom znamenalo predraženie dlhovej služby a tak ďalšie zvýšenie výdavkov.

Rozpočtová rada aj preto pripomína, že ďalšie prehlbovanie diery v rozpočte bude znamenať o to bolestivejšiu konsolidáciu neskôr. „Verejné financie sa nachádzajú v stave vysokého rizika udržateľnosti, vysoké deficity nám prudko zvyšujú dlh, a pred vládou stojí otázka ozdravenia verejných financií. Zavedenie ďalších výdavkových opatrení tak len zvyšuje veľkosť nevyhnutnej konsolidácie, ktorá bude o to bolestivejšia,“ upozorňuje Novysedlák.

Zacielené na banky

Zrejme prvým terčom, na ktorý bude Ficov kabinet pri zháňaní peňazí na plnenie svojich sľubov cieliť, budú podľa očakávania banky. Tie totiž jeho strana už mesiace kritizuje za rekordné zisky. Tento zámer premiér potvrdil aj po pondelňajšom rokovaní s ministrom financií. „Rovnako tak platí, že sa chystáme na rekordné zisky bánk. Aby to celkové zdanenie bánk v roku 2024 bolo podstatne vyššie, ako to bolo možno doteraz,“ tvrdí.

Ako má konkrétne dodatočné zdanenie bánk vyzerať, sme sa však zatiaľ nedozvedeli. Minister financií Ladislav Kamenický hovorí o „hľadaní rovnováhy“. „Pracujeme na tom, chceme to urobiť tak, aby sme našli nejakú rovnováhu medzi našimi očakávaniami. Ale určite budeme chcieť, aby banky na Slovensku boli solidárne, aby sa nejakým spôsobom podieľali na zvyšovaní životnej úrovne na Slovensku,“ tvrdí šéf rezortu financií.