V týchto krajinách sa oplatí zostarnúť: Pozrite si veľké porovnanie dôchodkových systémov vo svete!

Najlepším dôchodkovým sytémom kraľuje Európa. Foto: unsplash.com/ James Hose Jr

Práca a život v zahraničí sú snom mnohých. Aj napriek vyšším mzdám či vidine nového dobrodružstva však netreba zabúdať ani na menej príjemné starosti ako sú vyššie životné náklady, ale aj úroveň dôchodkového systému, na ktorom je väčšina pracujúcich po svojich aktívnych rokoch závislá. Práve preto sa americká konzultačná spoločnosť Mercer rok čo rok zameriava na penzijné systémy v 47 krajinách sveta a vyhodnocuje, ktorý je ten najlepší.

Azda nikoho neprekvapí, že svoju dominantnú vedúcu pozíciu si v posledných rokoch udržiavajú najmä vyspelé európske krajiny. Medzi tri najlepšie sa od roku 2021 dostali Island, Holandsko a Dánsko, ktoré v posledných troch rokoch získali v Mercer CFA Institute’s global indexe priemerne najvyššie skóre. Veľké zmeny sa však neudiali ani v minulom roku, informuje portál cnbc.com.

Práve spomínaná trojica v poradí Holandsko, Island a Dánsko si totiž opäť uchmatla tie najvyššie pozície. Holandsko získalo svoje prvenstvo najmä vďaka dobrým benefitom, silnej základni aktív, ako aj zdravej regulácii dôchodkového systému.

Naopak slnečné krajiny na juhu Európy ako Španielsko, Taliansko či Slovákmi obľubované Chorvátsko svojimi výsledkami príliš neoslnili. Celkový výsledok je však ovplyvnený najmä hodnotením jednotlivých podskupín. Ktoré krajiny si v nich viedli dobre, a ktoré pohoreli?

Primeranosť príjmov

Prvou zo sledovaných kategórií je primeranosť príjmov. Esenciálnou vlastnosťou dôchodkového systému by totiž malo byť zabezpečenie dostatočne vysokého dôchodku pre všetky príjmové skupiny, ale aj ľudí, ktorí istú dobu nemohli pracovať z dôvodu práceneschopnosti či starostlivosti o blízkeho. Na samom vrchole hodnotenia kategórie sa umiestnilo Portugalsko so získaným skóre 86,7 a na druhú pozíciu sa iba s miernou stratou dostal celkový víťaz Holandsko.

Dôchodcovia, ktorí mali počas svojich aktívnych rokov nižšie príjmy, tak ťažia v oboch krajinách z dôchodkového systému, ktorý zabezpečuje minimálnu úroveň dôchodku, čím je zaistená dostatočná životná úroveň pre všetkých penzistov. Na opačnom konci rebríčka spomedzi európskych krajín sa umiestnil náš severný sused Poľsko, ktoré získalo iba chudobné skóre na úrovni 59,8 bodov.

Ktorú z najlepšie hodnotených krajín by ste si vybrali na život na dôchodku? Holandsko Island Dánsko Odoslať odpoveď

Ďalšou z hodnotených kategórií je integrita, ktorá sa zameriava na zapojenie súkromného sektora do národného dôchodkového systému. Mercer index sleduje súkromný sektor najmä z pohľadu jeho pridanej hodnoty, ale aj miery dôvery, ktorú má v súkromné dôchodkové programy obyvateľstvo krajiny. Za rok 2023 si prvenstvo v tejto kategórií získalo Fínsko, ktoré nasledovalo Belgicko, a na pomyselný stupienok víťazov sa dostalo aj Holandsko. O menšie prekvapenie sa postaralo Francúzsko s najhorším európskym výsledkom.

Fínsko o popredné umiestnenia v najrôznejších rebríčkoch pritom nemá vôbec núdzu. V indexe realizovanom investičnou bankou Natixis si v kategórii kvalita života získalo najlepšie hodnotenie už piaty rok za sebou. Táto škandinávska krajina ťaží podľa samotného Natixis indexu najmä z vysokého hodnotenia šťastia obyvateľov, vysokej kvality ovzdušia či vody, ako aj širokej biodiverzity.

Stabilita systému

Posledná no nemenej dôležitá hodnotená kategória sa týka stability dôchodkového systému. Tú však neovplyvňuje iba samotné nastavenie mechanizmov, ale aj externé faktory. Jedným z nich je ekonomický rast krajiny, ktorý je z dlhodobého hľadiska kľúčovým, najmä pokiaľ priamo ovplyvňuje počet aktívneho obyvateľstva, ako aj množstvo finančných prostriedkov ušetrených na dôchodkový vek. Okrem ekonomického rastu majú vplyv aj faktory ako výška dlhu krajiny či vyčlenená suma zo štátneho rozpočtu na výplatu dôchodkov.

Rovnako ako celkové hodnotenie aj túto kategóriu ovládli Island so skóre 83,8, Dánsko (82,5) a Holandsko (82,4). Naopak, najhoršie hodnotenie v rámci európskych krajín mali Taliansko so ziskom 23,7 bodu a Španielsko s dosiahnutým skóre 28,5. Vedúca pre investície v spoločnosti Mercer Eimear Walsh však dodáva, že index síce zahŕňa pomerne širokú škálu premenných, no stále existujú faktory, ktoré robia zo Španielska či Talianska príťažlivú destináciu na pokojný dôchodok.

"Veľa sa zameriavame na dôchodkový systém, ale to nie je jediná vec, ktorú treba zvážiť. Je to dôležitá rovnováha. Veľa závisí aj od daňového systému, klímy a kultúry krajiny a od toho, či tam môžu byť ľudia skutočne šťastní," uzatvára Walsh.

Kde by sa v tomto rebríčku so svojim dôchodkovým systémom umiestnilo podľa vás Slovensko? v prvej tretine najlepších krajín niekde v strede v poslednej tretine medzi najhoršími Odoslať odpoveď

Na záver len dodáme, že Slovensko sa v rebríčku krajín, ktorých dôchodkové systémy konzultačná spoločnosť Mercer vo svojom indexe porovnáva, nenachádza. Môžeme tak len odhadovať, kde by sa v konkurencii uvedených krajín umiestnilo. Ako to vidíte vy? Vyjadriť sa môžete v našej ankete vyššie.