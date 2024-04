Turecký export do Ruska pod tlakom sankcií klesá

Prieliv Bospor v tureckom meste Istanbul. Foto: pixabay.com/falco

Vývoz z Turecka do Ruska sa kvôli západným sankciám zadrháva. Vývozcovia strojov, ktorí v roku 2023 najviac ťažili z prudkého nárastu tureckých dodávok do Ruska, by tento rok mohli zaznamenať pokles vývozu o jednu miliardu USD, čo je asi tretina vlaňajšieho predaja do Ruska. Môžu za to nejednoznačné a rýchlo sa rozširujúce sankčné zoznamy a zásahy proti výrobkom, ktoré by prípadne mohli mať aj vojenské využitie. Povedal to agentúre Bloomberg predseda tureckej Asociácie exportérov strojov Kutlu Karavelioglu.

Firmy majú problém s vývozom do Ruska hlavne kvôli rastúcemu tlaku na bankový systém a dodávateľské reťazce, dodal Karavelioglu. Najväčší pokles zatiaľ zaznamenal vývoz obrábacích strojov, čerpadiel a elektromotorov.

To je zlá správa pre turecké spoločnosti a pre snahy vlády znížiť deficit bežného účtu. Naznačuje to ale, že sankcie USA a EÚ voči Rusku sú zrejme účinnejšie, a to aj v zahraničných jurisdikciách, ako je Turecko, ktoré sa snažilo udržiavať ekonomické vzťahy s Moskvou napriek invázii na Ukrajinu.

Predbežné dáta tureckého ministerstva obchodu ukazujú, že vývoz do Ruska sa v prvom štvrťroku medziročne znížil o 33,7 percenta.

Obchod medzi Ruskom a Tureckom prudko vzrástol vo februári 2022

Obchod medzi Ruskom a Tureckom prudko vzrástol po invázii na Ukrajinu vo februári 2022. To vyvolalo kritiku a neskôr aj sankcie zo strany USA a EÚ, ktoré sa snažili zastaviť toky výrobkov, ako priemyselné stroje a náhradné diely, ktoré by podľa nich mohli pomôcť ruskej armáde.

Podľa EÚ patrí Turecko, Spojené arabské emiráty a Čína medzi krajiny, ktoré obchádzajú reštrikcie bloku týkajúce sa obchodu so sankcionovaným tovarom. Tohtoročný pokles tureckého vývozu do Ruska prichádza v čase, keď sa Ankara snaží posilniť svoje vzťahy s Washingtonom, okrem iného zvýšenou kontrolou tureckých bankových transakcií súvisiacich s Ruskom.

Podľa spoločnosti Castellum.AI, ktorá sa zaoberá preverovaním dodržiavania predpisov, Spojené štáty a ich spojenci od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu oznámili takmer 18 000 sankcií. Pred inváziou ich bolo približne 2600.