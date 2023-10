Sociálna poisťovňa bude potrebovať od štátu poriadnu injekciu: Transfer zo štátneho rozpočtu sa má strojnásobiť!

Aktualizované Sídlo ústredia Sociálnej poisťovne v Bratislave. Foto: TASR

Dotovanie Sociálnej poisťovne (SP) zo štátneho rozpočtu má v nasledujúcich rokoch výrazne vzrásť. Z predpokladaných tohoročných 1,06 miliardy eur by mal transfer financií v nasledujúcom roku vzrásť na 2,8 miliardy eur a v roku 2025 na 3,6 miliardy eur.

Podľa návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtového výhľadu na ďalšie dva roky, ktorý v stredu schválil vládny kabinet, totiž jej výdavky majú výrazne stúpať, na čo príjmy z bežného sociálneho poistenia stačiť jednoducho nebudú. „Výška transferu zo štátneho rozpočtu zohľadňuje nevyhnutnú technickú rezervu finančných prostriedkov pre zachovanie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne v zmysle paragrafu 157 odsek 4 zákona o sociálnom poistení,“ uviedla Sociálna poisťovňa v predkladacej správe k materiálu.

V budúcom roku by mali príjmy Sociálnej poisťovne vzrásť na 13,022 miliardy eur z tohoročných 11,706 miliardy eur a výdavky by sa mali zvýšiť na 13,028 miliardy eur. Najväčší balík príjmov očakáva Sociálna poisťovňa z výberu bežného poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, a to vo výške 9,517 miliardy eur. Príjmy z poistného od štátu by mali dosiahnuť výšku 437,7 milióna eur a príjmy z dlžného poistného vyše 204,2 milióna eur.

Okrem transferu zo štátneho rozpočtu ráta Sociálna poisťovňa ešte s prevodom financií z minulých rokov vo výške 896,9 milióna eur a celkové zdroje by sa tak mali vyšplhať na 13,919 miliardy eur. Hospodárenie Sociálnej poisťovne bude v rokoch 2023 až 2026 podľa schváleného návrhu ovplyvňovať deficitné hospodárenie v základnom fonde nemocenského poistenia a v základnom fonde starobného poistenia. "Deficit bude Sociálna poisťovňa riešiť v zmysle paragrafu 167 odsek 1 zákona o sociálnom poistení z rezervného fondu solidarity a aj z vnútorných zdrojov," dodala Sociálna poisťovňa.