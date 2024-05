Natočili o ňom hollywoodsky trhák: Zomrel neslávne známy finančník Ivan Boesky! (video)

VIDEO Hlavnú postavu vo filme Wall Street z roku 1987, inšpirovanom príbehom Ivana Boeskyho, stvárnil slávny herec Michael Douglas. Foto: csfd.cz/20th Century Fox

Vo veku 87 rokov v pondelok zomrel americký finančník Ivan Boesky, odsúdený za nekalé obchodné praktiky na burze. Oznámil to denník The New York Times (NYT). V polovici 80. rokov išlo o škandalózne odhalenie, Boesky po priznaní zaplatil vtedy rekordnú pokutu 100 miliónov dolárov, dostal doživotný zákaz obchodovať s cennými papiermi a išiel na tri a pol roka do väzenia.

Z jeho príbehu čiastočne vychádza hollywoodska snímka Wall Street z roku 1987 a hlavná postava Gordon Gekko.

Rodák z Detroitu, ktorému sa pripisuje mantra „greed is good“ (chamtivosť je dobrá), zomrel v Kalifornii. Agentúra Reuters informuje, že Boesky bol považovaný za génia v rizikovej arbitráži – podnikaní, kde sa špekuluje s akciami firiem, ktoré sa môžu stať cieľom ponuky na prevzatie od konkurenčných podnikov. Odhaduje sa, že Boesky mal majetok zhruba za 280 miliónov dolárov.

„Myslím si, že chamtivosť je zdravá. Môžete byť chamtivý, a napriek tomu sa cítiť dobre,“ povedal Boesky v roku 1986 v otváracom prejave na obchodnej fakulte Kalifornskej univerzity v Berkeley. Len o niekoľko mesiacov neskôr bol obvinený a postavený pred súd. Muž, ktorého kolegovia na Wall Street prezývali Ivan Hrozný, tak bol zahanbený, takmer zbankrotoval a musel ísť do väzenia.

Ivan Boesky sa stal legendou tým, že investoval obrovské sumy do potenciálnych fúzií a snažil sa využiť malé, ale predvídateľné zisky, ktoré prichádzajú, keď sa o prípadných fúziách či akvizíciách začne špekulovať. Samotná správa, že Boesky investuje do nejakej spoločnosti, často stačila na to, aby na trh vstúpili ďalší špekulanti. Ich záujem o dané akcie potom zabezpečil, že sa cena začala zvyšovať.

Využíval dôverné informácie

Boesky celý čas trval na tom, že akcie nakupoval až po tom, ako boli ponuky na prevzatie oficiálne oznámené. Komisia pre cenné papiere (SEC) však preukázala, že Boesky získaval tipy od investičných bankárov ohľadom pripravovaných obchodov a takto získané informácie využíval, kým boli zverejnené. Pre takéto praktiky sa vžilo označenie „insider trading“, teda obchodovanie na základe neverejných informácií, čo je trestné. Právna úprava vyžaduje, aby k informáciám, ktoré môžu ovplyvniť cenu akcií, mali v rovnakom čase prístup všetci účastníci trhu.

Ivan Boesky pri odchode z federálneho súdu v New Yorku v apríli 1987. Foto: SITA/AP

Boesky si nakoniec zabezpečil zhovievavosť tým, že s úradmi začal spolupracovať na odhalení ďalších prípadov nezákonného obchodovania s cennými papiermi. Podľa médií si nahrával aj rozhovory so svojimi obchodnými kontaktmi.

Boesky vyrastal v Detroite, kde jeho rodičia vlastnili reštauračné podniky. Kedysi povedal, že keď mal 13 rokov, kúpil si dodávku a bez vodičského preukazu s ňou jazdil do mestských parkov, kde predával zmrzlinu. Neskôr vyštudoval v Detroite právo a začal pracovať ako advokátsky koncipient, kým nastúpil do účtovnej firmy Touche Ross.

Na Wall Street sa Boesky dostal v roku 1966, keď ako analytik cenných papierov začal pracovať pre maklérsku spoločnosť L. F. Rothschild. V roku 1975 založil vlastný podnik so špecializáciou na rizikové arbitráže. Potreboval na to 700 000 dolárov, ktoré mu poskytla rodina jeho manželky. V roku 1981 už mala jeho spoločnosť Ivan F. Boesky Corporation majetok za viac ako 500 miliónov dolárov.

Film Wall Street z roku 1987 režíroval Oliver Stone. Úlohu chamtivého Gordona Gekka stvárnil Michael Douglas, vo filme si zahral aj Charlie Sheen ako mladý maklér, ktorý preniká do tajov veľkých investícií, ale zapletie sa s Gekkom.