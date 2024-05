Johanssonová tvrdí, že ChatGPT neoprávnene používa napodobeninu jej hlasu

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Gerd Altmann

Americká herečka Scarlett Johanssonová obvinila spoločnosť OpenAI, že pre svoj systém ChatGPT použila hlas, ktorý príliš pripomína ten jej. Johanssonová predtým odmietla chatbotovi svoj hlas prepožičať, informovala agentúra Reuters.

Johanssonová svoje pondelkové vyhlásenie zverejnila krátko po tom, ako spoločnosť OpenAI oznámila, že hlas nazvaný Sky stiahne. Podľa vyjadrenia šéfa spoločnosti Sama Altmana hlas chatbota patril inej profesionálnej herečke a nebol imitáciou Johanssonovej. „Hlas Sky nie je Scarlett Johanssonová, ani nikdy byť nemal. Dabérku Sky sme obsadili ešte predtým, ako sme pani Johanssonovú s ponukou kontaktovali,“ napísal. „Z úcty k pani Johanssonovej sme užívanie hlasu Sky pozastavili,“ uviedla spoločnosť a dodala, že sa herečke ospravedlňuje za neuspokojivú komunikáciu.

Altman Johanssonovú oslovil minulý september s ponukou, či by nemala záujem nahovoriť jeden z hlasov pre chatbota ChatGPT, čo herečka odmietla. „O deväť mesiacov neskôr si moji priatelia, rodina a celá verejnosť všimli, ako veľmi Sky znie ako ja,“ uviedla. „Keď som sama počula demo toho hlasu, šokovalo ma to a naštvalo. Nechcelo sa mi veriť, že by pán Altman použil hlas, ktorý sa tak znepokojujúco podobá tomu môjmu, že ani moji najbližší priatelia si neboli istí, či to naozaj nie som ja.“

Vo filme s názvom Ona si hlavný hrdina vybuduje vzťah s umelou inteligenciou s hlasom Johanssonovej

Podľa Johanssonovej manažér OpenAI na podobnosť herečkinho hlasu so Sky dokonca zámerne upozornil v príspevku na platforme X, kde napísal „ona“, zrejme s odvolaním sa na rovnomenný film z roku 2013, v ktorom si hlavný hrdina vybuduje vzťah s umelou inteligenciou s hlasom Johanssonovej.

„Musela som si najať tím právnikov, ktorý OpenAI požiadal o vysvetlenie, ako presne hlas Sky vznikol,“ uviedla vo vyhlásení Johanssonová.

OpenAI minulý týždeň predstavila nový model AI – GPT4o, ktorý chatbotovi umožňuje odpovedať v reálnom čase bez prerušovania. Ide o významný posun v oblasti realisticky znejúcej umelej inteligencie.