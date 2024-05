Slovenská správa ciest finišuje s modernizáciou hlavného ťahu v Žiari nad Hronom

Záber zo Žiaru nad Hronom. Foto: EASYFOTO TASR

Slovenská správa ciest (SSC) finišuje s modernizáciou hlavného ťahu cez Žiar nad Hronom na ceste I/9. „Celkovo bolo obnovených takmer šesť kilometrov cesty, takže doprava bude plynulejšia aj bezpečnejšia pre vodičov a rovnako tak aj pre chodcov,“ informoval Lukáš Trepáč z odboru komunikácie SSC s tým, že do obnovy cesty bolo investovaných 6 838 300 eur.

S rekonštrukčnými prácami na ceste začala SSC ešte v júli minulého roka. Práce prebiehali od obce Lutila po križovatku s cestou I/65 v Ladomerskej Vieske. „Na celom úseku bola vyfrézovaná obrusná aj ložná vrstva vozovky a následne boli položené nové konštrukčné a asfaltové vrstvy. SSC lokálne pristúpila aj ku kompletnej rekonštrukcii konštrukčných vrstiev vozovky,“ priblížil Trepáč. Pri modernizácii boli zrekonštruované aj mostné objekty na trase. V mieste autobusových zálivov bola pod ložnú vrstvu uložená výstužná oceľová sieť.

SSC podľa jej hovorcu zachovala všetky existujúce priechody pre chodcov aj semafory, ktoré prešli taktiež modernizáciou. Na celom ťahu pribudli aj nové vodorovné dopravné značenia „miesta na prechádzanie“ s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov a zároveň aj priepustnosť dopravy.

Nemalo by tam dochádzať k nebezpečnému stretávaniu vodičov a chodcov

„V modernizovanom úseku sú ‚miesta na prechádzanie‘ na svetelných križovatkách, pretože signálne plány budú zriadené spravidla tak, že zelená pre vozidlá bude na takých vjazdoch do križovatky, ktoré nekrižujú miesto na prechádzanie so zelenou pre chodcov. To isté platí o smerových signáloch. Nemalo by teda dochádzať k nebezpečnému stretávaniu vodičov a chodcov,“ vysvetlil Trepáč.

Dodal, že všetky hlavné práce sú už ukončené a teraz prebieha dokončovanie pridružených prác, na čo má zhotoviteľ posledný mesiac. V súčasnosti sa synchronizuje cestná svetelná signalizácia na všetkých križovatkách do tzv. zelenej vlny, vďaka čomu bude prejazd mestom plynulejší a nebudú sa vytvárať dopravné kongescie.