Terč konšpirátorov, ale aj úspešný investor: Na čom zarába miliardár George Soros?

Čo sa nachádza v portfóliu Georgea Sorosa? Foto: SITA/AP

Aj napriek tomu, že meno Georgea Sorosa je na Slovensku spájané najmä s konšpiračnými teóriami, dnes už 93 ročný filantrop bol počas svojich najaktívnejších rokov vo svete známy ako úspešný finančník a prezieravý investor. Vďaka úspešným obchodom tak získal mnohomiliardový majetok, ktorý s aktívnou účasťou spravuje dodnes. Z čoho sa skladá Sorosove portfólio a ktorým spoločnostiam už viac neverí?

George Soros si počas svojej kariéry získal povesť špekulatívneho obchodníka. Svojimi obrovskými a častokrát pákovými obchodmi pomerne úspešne predpovedal budúci vývoj finančných trhov, na čom sa mu podarilo zarobiť nemalé peniaze. Väčšiu časť z nich, konkrétne asi 12 miliárd dolárov, už stihol rozdať pomocou svojej charitatívnej organizácie Open Society Foundations. Stále však disponuje odhadovaným majetkom vo výške 6,7 miliardy dolárov. To ho podľa rebríčka magazínu Forbes radí na začiatok piatej stovky najbohatších ľudí sveta.

Podľa najaktuálnejšieho formulára 13f, ktorý sú inštitucionálni investori spravujúci aktíva vo výške viac ako 100 miliónov dolárov povinní predkladať americkej Komisii pre cenné papiere každý štvrťrok, sa tak môžeme pozrieť, v čom v súčasnosti drží Soros svoje peniaze. Kontroverzný miliardár má svoj majetok pomerne široko diverzifikovaný, keďže v jeho portfóliu sa nachádza viac ako stovka aktív. Najväčšie zastúpenie majú oblasti zdravotníctva, komunikačných služieb, technológií, finančných služieb či priemyslu, informuje správa zverejnená na portáli finance.yahoo.com.

V portfóliu Google či spoločnosť so zázračným liekom

Finančník s maďarskými koreňmi verí najmä farmaceutickej spoločnosti Horizon Therapeutics, ktorá má v jeho portfóliu 7,3-percentný podiel. Nasleduje vývojárska firma Activison Blizzard s 5,4-percetným podielom a prvú trojku uzatvára s vyše 3,5-percetným zastúpením materská spoločnosť Google-u Alphabet Inc. Viac ako 1 percentné zastúpenie majú aj spoločnosti ako Amazon, Abcam, Liberty Broadband Corp či Novo Nordisk, ktorá podľa viacerých informácií pokročila vo vývoji lieku proti obezite.

Spoločnosti s najväčším podielom v portfóliu Georgea Sorosa. Zdroj: gurufocus.com

Do svojho portfólia prikúpil Soros v treťom kvartáli 2023 akcie leteckého poskytovateľa AerCap Holdings, v ktorom aktuálne vlastní akcie v hodnote viac ako 116 miliónov dolárov. Svoj podiel významne zvýšil aj vo firme Jacobs Solution Inc, ktorá sa zameriava najmä na technickú podporu rôznych projektov. Naopak skúsený obchodník predal celý svoj podiel v energetickej spoločnosti PDC Energy Inc., ale taktiež v americkom podniku venujúcemu sa vývoju elektrických vozidiel Rivian Automotive Inc. Rovnako tak Soros takmer úplne odpredal všetky svoje aktíva v burzovom fonde iShares iBoxxx USD Investment Grade Corporate, ktorý predtým tvoril vyše 8-percentný podiel na celom portfóliu.

Muž, ktorý zlomil Bank of England

Azda najznámejším obchodom Georgea Sorosa ostáva stávka na pád britskej meny. V roku 1992 si musel na financovanie vysoko rizikového obchodu požičať asi 10 miliárd libier. Tento obchod mu priniesol výnos asi 1 miliardy britských libier a práve preto si vyslúžil prezývku „muž, ktorý zlomil Bank of England“.

Tento špekulatívny obchod spočíval v tom, že požičanými peniazmi vykonal sériu transakcií, ktorá znižovala hodnotu britskej libry. Centrálna banka sa tejto obrovskej kvantite vykonaných obchodov nemohla vyrovnať, pretože jej devízové rezervy v iných menách boli asi iba v hodnote 1 miliardy libier. Sorosove transakcie spustili reťazovú reakciu ďalších investorov a tak sa britská centrálna banka nevedela ubrániť radikálnemu pádu svojej meny. Sorosove transakcie mali za následok asi 10 percentné zníženie hodnoty libry v roku 1992 či odchod Veľkej Británie z európskeho mechanizmu výmenných kurzov.