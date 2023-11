SNS zopakovala, že trvá na vyplácaní rodičovského dôchodku

Poslanec za SNS Rudolf Huliak (vpravo) a predseda SNS Andrej Danko (vľavo). Foto: SITA

Koaličná SNS trvá na vyplácaní rodičovského dôchodku. Tvrdí, že tento inštitút treba zachovať, pokiaľ sa nenájde iný spôsob pomoci seniorom. Strana zároveň deklaruje podporu vyplácaniu 13. dôchodku.

„Ak sa raz zaviedol sociálny inštitút, ktorý pomáha seniorom vďaka ich deťom, je potrebné ho ponechať, pokiaľ sa nenájde iný spôsob, ako pomôcť tejto rizikovej skupine ľudí,“ uviedla v stanovisku SNS jej hovorkyňa Zuzana Škopcová. Seniori sa vďaka tomuto bonusu k dôchodku vedia podľa SNS nastaviť na lepšiu a udržateľnejšiu životnú úroveň. „Rodičovský dôchodok prichádza seniorom každý mesiac, a preto nemusia 12 mesiacov tŕpnuť, či sa dočkajú sľúbeného 13. dôchodku,“ dodala hovorkyňa.

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Foto: TASR/Martin Bauman

Strana je za zachovanie všetkých príspevkov k dôchodku. „No v budúcnosti sa nesmie šetriť na ľuďoch, ktorí sú odkázaní aj tak na pomoc štátu alebo svojich rodín a známych,“ odkazuje strana s tým, že dôchodky by bolo dobré naviazať na vyššiu priemernú mzdu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) počas týždňa vyhlásil, že je pripravený rokovať s SNS o riešení zavedenia plnohodnotného 13. dôchodku. Ich názor, že zároveň požadujú zachovanie rodičovského dôchodku v rovnakej podobe ako doteraz, sa podľa vlastných slov dozvedel iba z ich mediálnych vyjadrení. Predtým mali s navrhnutou zmenou súhlasiť. Upozornil, že vyplatenie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku bez toho, aby došlo k zmenám v rodičovskom dôchodku, by stálo navyše 440 miliónov eur.

Plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku by sa mal zaviesť budúci rok. Časť peňazí na túto zmenu by sa podľa návrhu ministra práce mala získať zmenou vyplácania rodičovského dôchodku. Po novom by bolo možné rodičom pomáhať poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu, nie z odvodov ako doteraz.