Salvador prevedie veľkú časť svojich bitcoinových aktív do zariadenia mimo internetu

Foto: unsplash.com/Jievani Weerasinghe

Salvador prevedie veľkú časť svojich bitcoinových aktív do zariadenia mimo dosahu internetu, ktoré bude uložené vo fyzickom trezore na území tejto stredoamerickej krajiny. S odvolaním sa na prezidenta Nayiba Bukeleho o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters. Na prezidentov popud zaviedol Salvador v roku 2021 bitcoin ako svoju oficiálnu menu popri americkom dolári.

„Rozhodli sme sa previesť veľkú časť našich bitcoinov do off-line peňaženky a tú uložiť do fyzického trezoru na území nášho štátu,“ uviedol Bukele na sieti X. Štyridsaťdvaročný politik bol vo februári druhýkrát zvolený do funkcie prezidenta. Bukele rovnako uviedol, že bitcoinové portfólio Salvadoru sa blíži k 407 miliónom dolárov.

Bitcoin v piatok ráno pri obchodovaní v Ázii výrazne oslabil, prepadol sa až pod 67 000 dolárov. Neskôr ale časť strát korigoval. Kryptomena sa vo štvrtok dostala na rekordných 73 798 dolárov, potom ale cena začala rýchlo klesať, pretože investori vyberali zisky.

Podľa špecializovaného serveru CoinDesk bitcoin skoro ráno klesol až na 66 896 dolárov. Okolo 10:00 SEČ vykazoval za uplynulých 24 hodín takmer deväťpercentný pokles a pohyboval sa okolo 67 033 dolárov. Tento týždeň bitcoin prekonal rekord štyri dni za sebou.

V Salvadore sa kvôli zavedeniu bitcoinu ako zákonného platidla konali demonštrácie

Salvador má skoro sedem miliónov obyvateľov. Ako prvá krajina sveta zaviedol 7. septembra 2021 kryptomenu bitcoin ako oficiálnu národnú menu. To kritizoval okrem iného Medzinárodný menový fond (MMF), podľa ktorého zavádzanie kryptomien ako zákonných platidiel predstavuje značné riziko a ohrozuje globálnu ekonomiku. V Salvadore sa kvôli zavedeniu bitcoinu ako zákonného platidla konali demonštrácie. Honduraská centrálna banka odmietla za transakcie s kryptomenami ručiť.

Bukele v roku 2021 hovoril tiež o pláne výstavby mesta nazvaného Bitcoin City. Stavať sa malo začať pred dvoma rokmi, ale projekt sa zastavil. Plánované mesto by malo stáť pri pobreží, na úpätí sopky Conchagua na juhovýchode krajiny. V pláne bolo projekt spočiatku financovať bitcoinovými dlhopismi. Geotermálnu energiu vulkánu chcel Bukele využiť pri ťažbe bitcoinov.