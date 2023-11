Rusi majú čoraz väčší problém vyjsť s peniazmi: Pôžičky pred výplatným termínom dosiahli nový rekord!

Objem takzvaných mikropôžičiek dosiahol rekordný objem. Foto: unsplash.com/Klaus Wright

Pretrvávajúca vysoká inflácia, nestabilný rubeľ či vojna na Ukrajine sú pre ruské hospodárstvo už dlhšiu dobu poriadne zaťažkávajúce skúšky. Ekonomické napätie však nevplýva iba na stav verejných financií, ale aj na rozpočty domácností bežných Rusov. A tí, ako ukazujú najnovšie údaje, majú čoraz väčší problém vyžiť zo svojich aktuálnych výplat.

Pôžičky pred výplatným termínom tak dosiahli nový rekord. Na konci tretieho kvartálu tohto roku celková suma poskytnutých mikropôžičiek dosiahla rekordných 348 miliárd rubľov (3,5 miliardy eur), čo je medziročný nárast o 18,2 percenta. Ako vyplýva z údajov najväčšieho združenia účastníkov mikrofinančného trhu SRO MiR, rovnako tak výrazne narástol aj celkový počet zákazníkov poskytovateľov mikrofinančných služieb. Medziročne sa zvýšil o 2,7 milióna na 19,9 milióna ľudí, informuje portál moscowtimes.ru.

Vysoké tempo zvyšovania objemu poskytnutých mikropôžičiek odôvodňuje asociácia najmä prechodom bankových klientov do segmentu mikrofinancovania. Ten sa stal pre klientov atraktívnejším po tom, čo sa centrálna banka rozhodla sprísniť požiadavky na poskytovanie rizikových úverov a nastavila maximálnu dennú úrokovú sadzbu na 0,8 percenta. Na základe týchto rozhodnutí sa maximálna hodnota celkových nákladov na poskytnuté mikroúvery znížila z 365 percent na 292 percent ročne. Prístup k mikropôžičkám bol Rusom uľahčený aj postupným prechodom bankovníctva do online sféry.

Podľa Andreja Ponomareva, generálneho riaditeľa ruského poskytovateľa finančných online služieb Webbankir, je dopyt po mikropôžičkách aj naďalej vysoký, pretože ľudia si už zvykli na istú úroveň spotreby, no tempo rastu reálnych príjmov nestíha za vysokou infláciou. Ponomarev taktiež uviedol, že zatiaľ čo podiel úverov na bežnú spotrebu rýchlo rastie, pri pôžičkách na veľké nákupy je to naopak. Ako predpovedá predseda predstavenstva SRO MiR Elman Mehdijev, do konca aktuálneho roka by sa objem poskytnutých mikropôžičiek mohol vyšplhať na 360 miliárd rubľov teda v prepočte asi 3,66 miliardy eur.

Až 45 percentám Rusov výplata nepokryje základné výdavky

„Na pozadí zrýchlenej inflácie neexistujú žiadne výhody z rastu objemu mikropôžičiek v Rusku,“ myslí si finančný a investičný odborník Evan Golovanov. Pre štát je to podľa jeho názoru nerentabilné a zbytočne to zvyšuje už tak napätú ekonomickú situáciu ruských obyvateľov. Ak teda vláda nevyrieši stále rastúce ceny tovarov a služieb, ľudí žiadajúcich o mikropôžičky bude pravdepodobne stále pribúdať.

Tento vývoj potvrdzuje aj nedávny prieskum spoločnosti Headhunter. Z toho totiž vyplýva, že podiel Rusov, ktorým ich aktuálna mzda nepostačuje na základné výdavky, stúpol na 45-percentnú úroveň. V roku 2021 to bolo pritom iba 25 percent Rusov. Až 36 percent obyvateľov Ruska uviedlo, že ich platové ohodnotenie postačuje iba na pokrytie základných potrieb. Rusov, ktorí si môžu kúpiť všetko čo chcú je tak aktuálne iba 20 percent.

Respondentom, ktorým súčasný plat nepostačoval, bola položená aj otázka, koľko im chýba na pokrytie základných potrieb. Sumu 15 tisíc rubľov (152€) označilo 21 percent dopytovaných osôb, 20 tisíc rubľov (203€) mesačne chýba asi 23 percentám respondentov a až 56 percent nespokojných Rusov uviedlo, že na pokrytie základných potrieb im chýba viac ako 20 tisíc rubľov.