Energie, hypotéky, dôchodky: Toto si Slováci myslia o sociálnych opatreniach novej vlády! (prieskum)

PRIESKUM Zavedenie plnohodnotného trinásteho dôchodku sa v minulom roku nepodarilo. Od roku 2024 by už však mal byť realitou. Foto: SITA

Väčšia politická stabilita, menej koaličných hádok ale najmä sociálne istoty boli hlavnými piliermi predvolebnej kampane sociálno-demokratických strán. Keďže do vládnej koalície sa dostali až dve, prirodzene sa to odzrkadlilo na vládnych prioritách a sociálne opatrenia, ako zmrazenie cien energií pre domácnosti či zavedenie trinásteho dôchodku, dostali zelenú. Ako však tieto opatrenia vnímajú Slováci, a ktoré z nich si získali najväčšiu podporu?

Podľa najnovšieho internetového prieskumu spoločnosti ResSolution pre web oPeniazoch.sk, si výrazne najpozitívnejšie hodnotenie spomedzi sociálnych opatrení získalo zmrazenie cien energií pre domácnosti. Tento krok, ktorý zasiahne azda každého, určite podporuje 54 percent respondentov a 22 percent opýtaných vládne dotovanie energií skôr podporuje. Naopak proti alebo skôr proti zmrazeniu cien energií je iba 7 percent z 517 respondentov starších ako 15 rokov. K tejto otázke sa nevedelo vyjadriť alebo uviedlo svoj neutrálny postoj 17 percent opýtaných.

Dotovanie cien energií by malo pomôcť aj k zníženiu inflácie

Ku dotovaniu regulovaných cien energií pre domácnosti sa v prognóze Národnej banky Slovenska vyjadril aj guvernér NBS Peter Kažimír. Ten si myslí, že toto opatrenie môže v roku 2024 znížiť infláciu na 2,5 percenta. Taktiež by domácnostiam mohlo ostať o niečo viac finančných prostriedkov, ktorými by mohli podporiť spotrebu. Ako sa však budú hýbať ceny energií v ďalších rokoch je otázne, keďže dlhodobejšie plány vláda zatiaľ neodhalila.

Silnú podporu v rámci sociálnych opatrení si v prieskume vyslúžilo aj zavedenie plnohodnotného trinásteho dôchodku, vďaka ktorému si už v tomto roku všetci starobní dôchodcovia pripíšu 606,3 eura. Tento krok určite podporuje 51 percent opýtaných a 21 percent respondentov označilo odpoveď „skôr podporujem“. Nesúhlasný postoj si trinásty dôchodok získal v 10 percentách odpovedí.

Podobne veľký podiel opýtaných, dokopy na úrovni 68 percent, podporuje aj zachovanie rodičovského dôchodku. Ten bol terčom debát najmä pri hľadaní financií pre plnohodnotný trinásty dôchodok. Aj napriek tomu, že podľa prvotných plánov mal byť rodičovský dôchodok zrušený práve v prospech trinásteho dôchodku, koaličná Slovenská národná strana bola rázne proti zrušeniu tohto inštitútu a tak na koniec zostáva v platnosti takmer bez akýchkoľvek zmien. Zachovanie rodičovského dôchodku nepodporuje iba 11 percent respondentov.

Pomoc s hypotékami je vnímaná o niečo negatívnejšie

Výrazne najmenej podporovaným sociálnym opatrením je pomoc so zvyšovaním úrokov na hypotékach. K tomuto kroku sa v prieskume stavia kladne iba niečo vyše polovica opýtaných a takmer štvrtina respondentov dotovanie hypoték štátom určite alebo skôr nepodporuje. Pravdou však je, že spomedzi spomínaných opatrení sa pomoc s vyššími úrokmi z hypoték dotýka najmenšej skupiny Slovákov.

O sociálnu dávku v maximálnej výške 150 eur mesačne si totiž môžu zažiadať iba dlžníci s príjmom do 1,6 násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov. To vychádza na 2086 eur hrubej mzdy mesačne. Tento sociálny príspevok by tak mal vykryť 75 percent rozdielu medzi pôvodnou a aktuálnou splátkou úveru na bývanie.