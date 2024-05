Philip Lane je stále viac presvedčený, že inflácia smeruje k inflačnému cieľu

Sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane uviedol, že najnovšie ekonomické údaje z eurozóny posilnili jeho presvedčenie, že inflácia sa vracia k dvojpercentnému inflačnému cieľu. To zvyšuje predpoklad, že ECB pristúpi k prvému zníženiu úrokových sadzieb na zasadnutí v júni. Informovala o tom agentúra Bloomberg.

V rozhovore pre španielsky denník El Confidencial Lane poukázal na údaje o vývoji inflácie v eurozóne z minulého týždňa, podľa ktorých sa cenové tlaky v oblasti služieb zmiernili prvýkrát od novembra minulého roka. „To bol dôležitý prvý krok v ďalšej fáze znižovania inflácie,“ povedal Lane.

„Ako predbežný údaj o vývoji inflácie v eurozóne za apríl, tak aj údaje o vývoji ekonomiky za 1. kvartál posilnili moje presvedčenie, že inflácia by sa v dohľadnom čase mala vrátiť k inflačnému cieľu. Samozrejme, do júnového zasadnutia budeme mať k dispozícii ešte ďalšie údaje,“ dodal Lane.

Zatiaľ čo medziročná miera inflácie v eurozóne sa v apríli udržala na predchádzajúcej úrovni 2,4 %, jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny potravín a energií, sa opäť spomalila. Navyše, hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny vzrástol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,3 %, čo znamená výraznejší rast, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom iba o 0,1 %.

Prvé zníženie úrokových sadzieb v eurozóne na júnovom zasadnutí eurobanky je už takmer isté

Prvé zníženie úrokových sadzieb v eurozóne na júnovom zasadnutí ECB je tak už takmer isté. Menej isté je, ako bude ECB postupovať ďalej, pričom viacerí analytici zvažujú, do akej miery by prípadný odklad uvoľňovania menovej politiky v USA ovplyvnil ďalšie kroky v eurozóne. Lane v tejto súvislosti uviedol, že ECB bude vychádzať z európskeho výhľadu a vplyv krokov amerického Federálneho rezervného systému (Fed) by sa nemal preceňovať.

Hlavný ekonóm ECB okrem toho dodal, že predstavitelia ECB pozorne sledujú aj udalosti na Blízkom východe a v analýzach je potrebné byť veľmi opatrný. „Vývoj situácie hodnotíme mesiac po mesiaci, z dlhodobejšieho hľadiska však musíme prijať fakt, že žijeme vo svete, ktorý bude aj v ďalších rokoch čeliť geopolitickému napätiu vo viacerých oblastiach,“ dodal Lane.