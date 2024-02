Obchodný prebytok Švajčiarska v januári vzrástol

Bern. Foto: unsplash.com/Alin Andersen

Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska v januári 2024 vzrástol, keďže import klesol viac ako export. Oznámil to v utorok švajčiarsky colný úrad. Informuje o tom portál RTTNews.

Podľa najnovších štatistík sa kladné saldo zahraničného obchodu Švajčiarska v januári 2024 zvýšilo na 2,8 miliardy švajčiarskych frankov (2,95 miliardy eur) z revidovaného 13-mesačného minima 1,3 miliardy CHF v decembri.

Štatistiky ukázali, že vývoz v januári medziročne klesol o 1,6 % na 21,2 miliardy CHF a dovoz sa znížil o 9,3 % na 18,4 miliardy CHF.

Tempo poklesu vývozu sa takmer nemení od októbra 2023, zatiaľ čo prudké zníženie dovozu nasleduje po dvoch mesiacoch silného výkonu.

Z geografického hľadiska vývoz do európskych krajín sa v januári znížil o 1,9 % a do Severnej Ameriky o 1,2 %, ale vývoz do Ázie vzrástol o 4,2 %, k čomu prispelo zvýšenie vývozu do Číny o 10 %.

Nastal výrazný pokles vývozu do Rakúska a Talianska

Pokles európskeho vývozu bol z veľkej časti spôsobený zníženými dodávkami do susedných krajín, s výrazným poklesom vývozu do Rakúska a Talianska.

Pokiaľ ide o dovoz, najviac sa znížil z Južnej Kórey (-66 %), Írska (-50,9 %), Ruska (-49,2 %), Kanady (-43,1 %) a Japonska (-4,5 %).

Zo separátnych údajov Federácie švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu vyplýva, že v januári export hodiniek vzrástol medziročne o 3,1 %.