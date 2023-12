Mesto Košice vstupuje do krízového režimu: Budúci rok začne v rozpočtovom provizóriu

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Pavel Danilyuk

Mesto Košice vstupuje od piatka do krízového režimu, dôvodom je nepriaznivá finančná situácia. Po štvrtkovom (30. 11.) mimoriadnom rokovaní finančného krízového štábu to oznámil primátor Jaroslav Polaček spolu s hlavným kontrolórom mesta Pavlom Gallom. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že mesto začne budúci rok v rozpočtovom provizóriu.

V praxi to bude podľa Galla znamenať radikálne obmedzenie akýchkoľvek bežných výdavkov vrátane financií smerujúcich do zabezpečenia obvyklých potrieb mesta. „Takisto to bude aj pri prevádzke magistrátu a mestských podnikov, aby sa čo najrýchlejšie dosiahli úspory predovšetkým v prevádzkových a mzdových nákladoch,“ uvádza magistrát.Krízový režim sa má odzrkadliť aj na odvoze komunálneho odpadu, údržbe a oprave ciest, či údržbe verejných priestranstiev. Mesto tvrdí, že sa bude snažiť minimalizovať dosahy krízového režimu v oblasti sociálnej starostlivosti a školstva.

Keďže v súčasnosti nie je možné pripraviť vyrovnaný rozpočet, podľa Polačeka bude mesto od začiatku budúceho roka v rozpočtovom provizóriu. Úsporné opatrenia sa týkajú zníženia výdavkov v minimálnej výške päť percent oproti tým výdavkom, ktoré boli schválené v rozpočte mesta na tento rok.

Problémy pri zostavovaní rozpočtu zdôvodňuje aj tým, že mestské zastupiteľstvo (MsZ) v uplynulých dňoch opäť odmietlo návrh na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad, v školských zariadeniach, daň z nehnuteľností a ubytovania, čo mohlo priniesť 25 miliónov eur. Rozdiel medzi predpokladanými príjmami a výdavkami predstavuje v súčasnosti zhruba 44 miliónov eur. Magistrát pripomína, že problémom sú najmä výpadky príjmov z podielových daní či nové kompetencie miest, ktoré spôsobili nárast výdavkov.

SWOT analýza

Hlavný kontrolór bude vzhľadom na zlú finančnú situáciu mesta pravidelne vyžadovať od ekonomického oddelenia monitorovaciu správu o všetkých záväzkoch mesta vrátane tých po lehote splatnosti.„Do budúceho pondelka má každé oddelenie a referát magistrátu predložiť takzvanú SWOT analýzu s dôrazom identifikovať ohrozenia a riziká pri nezvýšenom rozpočte. Zároveň majú navrhnúť opatrenia s odôvodnením dosahov, respektíve prípadných škôd pri pripravovaných investíciách, eurofondových projektoch a služieb mesta Košice,“ dodáva magistrát.

Foto: Pexels/Karolina Grabowska

Pre všetkých zamestnancov mesta, mestských podnikov a organizácií bolo bez akýchkoľvek výnimiek až do odvolania zakázané vyplácanie odmien. Primátor plánuje navrhnúť aj zmenu odmeňovacieho poriadku pre poslancov a vzdanie sa vlastných odmien.Oddelenie školstva má zas vzhľadom na enormný nárast výdavkov nákladov pripraviť návrhy na optimalizáciu siete škôl a školských zariadení, ktoré budú v nasledujúcom roku predložené poslancom.Konkrétne opatrenia týkajúce sa rozsiahlych škrtov plánuje vedenie mesta predstaviť poslancom v najbližších dňoch. Rokovať o nich budú 12. decembra na zasadnutí MsZ.