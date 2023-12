Máme sa tešiť na znižovanie úrokov? Analytici upozorňujú na jeden dôležitý faktor!

Foto: Pexels.com/Artem Podrez

Vývoj úrokových sadzieb v Európe sa zdá sa otáča a to by mala byť dobrá správa pre tých, ktorí sa chystajú zobrať si napríklad nový úver. Po tom čo úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) dosiahli svoj vrchol, sa pozornosť zameriava na to, kedy by sa mohli uberať smerom nadol. Na Slovensku by sme sa však nemali tešiť predčasne. Na výšku úrokových sadzieb pre klientov bánk totiž vplývajú aj ďalšie faktory. Jedným z nich je aj napríklad zodpovedné hospodárenie vlády.

Podľa očakávaní by ECB mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb už v budúcom roku. Následne by z tohto kroku mali profitovať aj dlžníci, a to prostredníctvom nižších sadzieb pri úveroch.

Ako pripomína analytik XTB Tomáš Vranka, od úrokových sadzieb centrálnych bánk sa v ekonomikách odvíja mnoho iných vecí. „Spomenúť môžeme napríklad výšku úrokových sadzieb na hypotékach ľudí, ktoré by tým pádom mali klesať, ale aj pôžičky pre firmy či to, koľko peňazí ľuďom po zaplatení splátok ostane,“ dodáva Vranka.

Nižšie sadzby sú pre ekonomiky a spotrebiteľov teda pozitívne a práve z tohto dôvodu napríklad výrazne rástli americké akciové indexy po avizovanom znižovaní sadzieb v USA v budúcom roku.

Prax na bankovom trhu nie je taká jednoduchá

Premietanie pohybu úrokových sadzieb centrálnych bánk do reálnej ekonomiky je však komplikovanejšie.

Ako totiž upozorňuje analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš, v prípade Slovenska môže mať zásadný vplyv na úrokové sadzby na nových úveroch aj vývoj nášho ratingu. Ten ovplyvní požadované výnosy na našich štátnych dlhopisoch a výšku spreadov voči nemeckým dlhopisom.

„V prípade ďalšieho negatívneho vývoja slovenského ratingu možno očakávať, že dynamika znižovania sadzieb bude nižšia v porovnaní s vývojom na základných sadzbách ECB. Okrem samotného vývoja úrovne základných sadzieb ECB v nasledujúcich mesiacoch tak bude kľúčový aj náš prístup k zodpovednej konsolidácií verejných financií, ktorú finančné trhy pozorne sledujú,“ upozorňuje analytik.

Slovensko už varovanie dostalo

Slovensko pritom nedávno dostalo nelichotivé vysvedčenie od jednej z veľkých ratingových agentúr. Agentúra Fitch Ratings tento mesiac znížila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A- z doterajšej známky A. Zmena ratingu je reakciou na zhoršenie kondície verejných financií v uplynulých mesiacoch a agentúra negatívne hodnotí tiež výrazný nárast dlhu krajiny.

To, ako sa úrokové sadzby v bankách budú vyvíjať, tak ukáže až čas. ECB zatiaľ vo štvrtok potvrdila nastavenie svojej menovej politiky a úrokové sadzby podľa očakávania nezmenila. Bankári tak sústredia svoju pozornosť na ekonomickú aktivitu v eurozóne a ďalší vývoj inflácie, ktorá sa už blíži k cieľovej úrovni dvoch percent.

Sadzby zatiaľ zostávajú na rekordných úrovniach

Základná úroková sadzba v eurozóne, teda aj na Slovensku, pre hlavné refinančné operácie tak zostane naďalej na úrovni 4,5 %. Sadzbu pre depozitné operácie centrálna banka rovnako ponechala na úrovni 4 % a úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostáva na úrovni 4,75 %.

Analytik Marián Kočiš konštatuje, že je vysoko pravdepodobné, že sadzby už dosiahli svoj vrchol, ale možnosť zvyšovania ešte v komunikácii centrálnej banky nejaký čas ostane.

Optimisti hovoria o skorom znižovaní sadzieb

„V tejto chvíli očakávame, že centrálna banka bude držať svoje sadzby na tejto úrovni dlhší čas. Diskusia a očakávania finančných trhov ohľadne ďalších krokov ECB sa tak podľa očakávania preklápa od zvyšovania sadzieb ku ich znižovaniu. Očakávame, že ECB začne znižovať svoje základné sadzby koncom druhého štvrťroka 2024 v júni,“ dodáva analytik Slovenskej sporiteľne.

Premietne sa v dostatočnej miere prípadný pokles úrokových sadzieb ECB aj do sadzieb na Slovensku? Áno Nie Odoslať odpoveď

Očakávania trhov sú pritom optimistickejšie, ale podľa Kočiša bude ECB voliť opatrnejší postup a v budúcom roku uvidíme tri až štyri zníženia sadzieb. „V našom základom scenári naďalej pracujeme so zníženiami, ktoré by mali v roku 2024 priniesť úpravu základnej sadzby o 0,75 percenta až 1 percento,“ dodáva Kočiš.