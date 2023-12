Agentúra Fitch Ratings znížila rating Slovenska o jeden stupeň: Takto to dopadlo

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) prichádza na 6. rokovanie vlády SR v Bratislave 29. novembra 2023. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings znížila hodnotenie úverovej spoľahlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A-z doterajšej známky A. Zmena ratingu je reakciou na zhoršenie kondície verejných financií v uplynulých mesiacoch a agentúra negatívne hodnotí tiež výrazný nárast dlhu krajiny. ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo financií. Agentúry Standard & Poor ‚s a Moody’s v novembri rating Slovenska nezmenili.

Úverový rating je dôležitým usmernením pre investorov, ktorým ukazuje, aká je pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičiek. Má významný vplyv na ochotu veriteľov príslušnému štátu požičiavať a tiež na podmienky pôžičky, napríklad na úrokovú sadzbu. Čím je rating vyšší, tým lepšie je dlžník vnímaný v očiach veriteľov a tým je aj pravdepodobnejšie, že bude schopný zabezpečiť si lacnejšie pôžičky.

Zlý stav verejných financií krajiny

Predstavitelia novej slovenskej vlády už štvornásobného premiéra Roberta Fica, ktorá nastúpila do úradu tento rok v októbri, opakovane upozorňovali na zlý stav verejných financií krajiny. Napriek tomu terajší kabinet už presadil vyplatenie mimoriadneho príspevku dôchodcom celkovo za 438 miliónov eur. Chystá tiež zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku, čo si vyžiada dodatočné náklady zhruba pol miliardy eur ročne.

Kabinet tiež schválil návrh konsolidačného balíka, ktorý počíta najmä so zvýšením sadzieb niektorých daní, ďalej povinných zdravotných odvodov a s opätovným zavedením osobitnej bankovej dane. Zvýšiť by sa tiež mali príjmy štátneho penzijného systému, a to na úkor sporenia ľudí na dôchodok v súkromných fondoch. Podľa Fica bude jeho vláda ozdravovať verejné financie len o najnižšiu možnú mieru, ktorú vyžadujú pravidlá EÚ.

Hospodárenie sa výrazne zhoršilo v roku 2020

Česko má od všetkých troch popredných ratingových agentúr vyšší rating ako Slovensko. Napríklad Fitch Ratings v lete potvrdila hlavný úverový rating Česka na stupni AA mínus.

Hospodárenie Slovenska sa výrazne zhoršilo v roku 2020 po vypuknutí koronavírusovej nákazy, pre tento rok zase krajina vyčlenila v rozpočte značnú sumu na kompenzácie vysokých cien energií. Pred epidémiou choroby covid-19, keď rovnako ako teraz bola pri moci Ficova strana Smer-sociálna demokracia, vtedajšie kabinety podľa analytikov nevyužili hospodársky rast aspoň na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu, hoci si tento cieľ pôvodne stanovili.