Krutý obraz o slovenskej ekonomike: Niekdajší tatranský tiger sa stále potáca na chvoste Európskej únie!

Foto: unsplash.com/Lukáš Kulla

Hoci sa podľa predbežných údajov Slovensko vlani o čosi priblížilo k vyspelejším západným hospodárstvam, stále zastáva pozíciu medzi ekonomikami s najslabšou výkonnosťou v rámci celej Európskej únie.

Slovensko dostalo ďalšie nelichotivé vysvedčenie o výkonnosti svojho hospodárstva. Najnovšie dáta európskeho štatistického úradu Eurostat totiž potvrdili postavenie niekdajšieho tatranského tigra medzi najmenej výkonnými ekonomikami celej Európskej únie.

Podľa predbežných údajov o vývoji hrubého domáceho produktu v parite kúpnej sily na obyvateľa totiž v minulom roku dosiahla slovenská ekonomika 73 percent priemeru Európskej únie. Horšie na tom boli iba Lotyšsko so 71 percentami, Grécko so 67 percentami a Bulharsko so 64 percentami priemeru únie.

Ako tak pozitívnou správou je to, že Slovensko sa podľa predbežných odhadov Eurostatu vlani aspoň o čosi priblížilo k vyspelejším západným ekonomikám Európskej únie. Medziročne sa totiž úroveň hrubého domáceho produktu na obyvateľa v parite kúpnej sily zvýšila o dva percentuálne body zo 71 percent v roku 2022. Faktom však je aj to, že sme sa tak len vrátili na úroveň z roku 2021.

Problematická metodika?

Hoci údaje o vývoji hrubého domáceho produktu v parite kúpnej sily na obyvateľa sú zo strany Slovenska dlhodobo spochybňované kvôli metodike ich výpočtu, o čom si môžete prečítať napríklad v tomto našom článku, opäť sa potvrdilo, že slovenské hospodárstvo už dávno nie je tým tigrom, ktorý míľovými krokmi západ dobiehal. Darilo sa nám to najmä po vstupe do Európskej únie, kedy sme sa za šesť rokov dostali z 59 percent priemeru únie až na 77 percent.

Neskôr však prišiel prepad a od roku 2016 sa potácame stále len tesne nad úrovňou 70 percent priemeru únie. Výraznejšie nepomohlo ani to, že Eurostat o čosi zrevidoval údaje za predchádzajúce roky pozitívnejším smerom. Ešte vlani totiž uvádzal, že slovenské hospodárstvo v rokoch 2021 a 2022 nedosahovalo ani 70 percent priemeru Európskej únie.

Aktuálne je tak slovenská ekonomika najmenej výkonná aj spomedzi všetkých krajín Vyšehradskej štvorky. Podľa predbežných údajov Eurostatu bolo vlani o jednu priečku pred nami Maďarsko s hospodárstvom na 76 percentách priemeru únie. Poľsko bolo na úrovni 80 priemeru únie a Česko na 91 percentách priemeru únie.

Naďalej pritom platí, že najvýkonnejším hospodárstvom v Európskej únii zostáva Luxemborusko. Jeho hrubý domáci produkt v parite kúpnej sily na obyvateľa totiž vlani podľa predbežných údajov dosahoval až 240 percent priemeru únie. Nasledovalo Írsko s 212 percentami a Holandsko so 130 percentami priemeru únie. Susedné Rakúsko bolo piate so 123 percentami priemeru únie.

Špecifickí lídri

Výrazný náskok Luxemburska a Írska od ostatných krajín Európskej únie má však svoje vysvetlenie v špecifikách ich ekonomík. Vysoký hrubý domáci produkt na obyvateľa v Luxembursku je podľa Eurostatu čiastočne spôsobený vysokým podielom cezhraničných pracovníkov v krajine, ktorí skresľujú výsledné dáta. „Hoci títo pracovníci prispievajú k hrubému domácemu produktu, nie sú braní do úvahy ako súčasť rezidentskej populácie, ktorá sa používa na výpočet hrubého domáceho produktu na obyvateľa,“ uvádza štatistický úrad Európskej únie.

O Írsku je zase známe, že v ňom sídli množstvo veľkých nadnárodných spoločností, ktoré sú držiteľmi hodnotného duševného vlastníctva. „Zmluvná výroba spojená s týmito aktívami prispieva k hrubému domácemu produktu, pričom veľká časť príjmov z tejto výroby sa vracia konečným vlastníkom spoločností v zahraničí,“ konštatuje Eurostat.