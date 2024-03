Japonská centrálna banka po 17 rokoch zvýšila kľúčový úrok

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Roméo A.

Japonská centrálna banka (BoJ) v utorok ukončila svoj najagresívnejší program menových stimulov v modernej histórii. Zrušila pritom poslednú zápornú úrokovú sadzbu na svete aj množstvo nekonvenčných nástrojov a prvýkrát za 17 rokov zvýšila kľúčový úrok. Vyhliadky na ďalšie zvyšovanie však zostali nejasné.

Bank of Japan (BoJ) na marcovom zasadnutí zvýšila kľúčovú jednodňovú úrokovú sadzbu z -0,1 % na 0 % až 0,1 %. Ide o prvý nárast jej úrokov od roku 2007 a prvýkrát do kladného pásma od roku 2016, keď zaviedla zápornú úrokovú sadzbu. Inflácia v krajine totiž stúpa a najväčšie spoločnosti súhlasili so zvýšením miezd o 5,28 %, najstrmšie za viac než tri desaťročia.

Centrálna banka sa tiež rozhodla ukončiť svoju politiku riadenia výnosovej krivky, ktorá obmedzovala rast úroku z 10-ročných vládnych dlhopisov a udržiavala ho okolo nuly.

Trhy vo všeobecnosti očakávali, že BoJ ukončí svoje neortodoxné politické opatrenia, ktoré boli prijaté v roku 2016 na riešenie hlboko zakorenenej deflácie.

Rozhodnutie o zvýšení úrokov prišlo po tom, ako nedávne údaje ukázali, že inflácia stúpa. V uplynulých týždňoch mnohí predstavitelia BoJ skonštatovali, že cieľová inflácia na úrovni 2 % je na dohľad.

Významné firmy súhlasili s požiadavkami odborových zväzov

Špekulácie o ukončení mimoriadne uvoľnenej menovej politiky Boj podporili aj každoročné rokovania o mzdách minulý týždeň, pričom významné firmy súhlasili s požiadavkami odborových zväzov na v niektorých prípadoch najväčší nárast miezd za celé desaťročia.

BoJ po skončení utorkového zasadania uviedla, že bude vykonávať menovú politiku „podľa situácie, pričom krátkodobá úroková sadzba bude primárnym nástrojom jej politiky s cieľom dosiahnuť cenovú stabilitu na úrovni 2 %“.

Banka predpokladá, že zatiaľ bude udržiavať súčasné podmienky

Vzhľadom na aktuálny výhľad ekonomiky a cien banka predpokladá, že zatiaľ bude udržiavať súčasné podmienky.

To naznačuje, že jej prvé zvýšenie úroku po 17 rokoch nie je začiatkom cyklu sprísňovania menovej politiky ako v USA a Európe, čo vyvolalo pokles japonskej meny jen.

Zdá sa, že udržiavanie nových podmienok sklamalo niektorých investorov, ktorí predpokladali agresívnejší vývoj úrokových sadzieb.