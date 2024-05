Investovanie je podvod a pyramídová hra: Pozreli sme sa na hoaxy a nepravdy o investovaní!

Foto: unsplash.com/Tyler Prahm

Politici či rôzne záujmové skupiny vás chcú presvedčiť, že jedine štát vás dokáže zabezpečiť na dôchodok a súkromné vlastníctvo a investovanie je márnenie času. Je to skutočne tak?

V diskusii k druhému pilieru a k investovaniu vo všeobecnosti sa objavili viaceré nesprávne tvrdenia či dokonca konšpiračné teórie. Aká je pravda? Dnes sa na niektoré mýty o dôchodkoch a investovaní pozrieme.

Prvé tvrdenie: Vklady na burze sa nezhodnocujú vôbec alebo len úplne minimálne.

Toto tvrdenie je hoax a nepravda. Závisí však najmä na tom, kam investujete a aké poplatky platíte. Akciové trhy za posledné dekády zarábajú investorom okolo 8 percent ročne. Americký S&P 500 zarobil za posledných 30 rokov v priemere dokonca vyše 10 percent za rok. Pokiaľ teda máte peniaze v druhom pilieri v akciovom indexovom fonde, celkom slušne zarábate. Naopak, veľmi málo zarobili garantované fondy s veľkou váhou dlhopisovej zložky. Voľba správnej stratégie je preto mimoriadne dôležitá.

Od februára 1992 do dneška zarobil hlavný index S&P 500 10,32 percenta. Každý rok. Ak ste vtedy zainvestovali 10-tisíc, dnes by ste mali vyše 230-tisíc. Bez toho, že by ste museli doložiť čo len euro.

Druhé tvrdenie: Po započítaní inflácie investovaním ešte prerobím.

Inflácia je jedným z hlavných strašiakov pre sporiteľov, keďže za jedno euro dnes si v budúcnosti kúpite menej tovarov. Avšak aj po započítaní inflácie zarábali akciové trhy v posledných rokoch a dekádach v priemere 6 až 8 percent ročne. To je mimoriadne slušné, najmä keď sa pozriete na „bezpečnejšiu“ alternatívu. Dlhopisy vyspelých štátov niesli hlboko negatívny výnos – teda vy ste platili za to, že do nich môžete investovať. Investovať sa oplatí, počas obdobia vysokej inflácie možno ešte viac, ako keď ceny zostávajú stabilné.

Tretie tvrdenie: Investovanie je pyramídová hra.

Ďalší hoax. Investovaním do cenných papierov na burze práveže zhodnocujete svoje ťažko zarobené peniaze. Podiel na zisku najúspešnejších firiem a jeho neustále reinvestovanie je kľúčom k finančnému úspechu. Peniaze zainvestované na burze sú vaše a jedine vaše a štát na ne nemá nijaký dosah a nemôže ich použiť na financovanie svojich tučných sociálnych balíčkov či iných populistických opatrení.

K pyramídovej hre sa naopak dá prirovnať prvý dôchodkový pilier. Ten môže fungovať iba dovtedy, kým tí, čo doň prispievajú, posielajú na odvodoch viac peňazí, ako poberajú aktuálni dôchodcovia na dávkach. Už dnes nemá Sociálna poisťovňa dostatok peňazí na vyplácanie všetkých dôchodkov v plnej miere. Žiadny politik vám to nepovie, ale prvý pilier je neudržateľný a dôchodky z neho sa budú musieť už o niekoľko rokov znižovať. Preto sa musíte spoľahnúť sami sa seba.

Druhý pilier a akékoľvek iné investovanie podlieha krátkodobým trhovým výkyvom. Prepady však treba prestáť, lebo málokedy trvajú dlhšie ako rok. Naopak ide o ideálnu príležitosť, ako prikúpiť cenné papiere za nižšie ceny a zarobiť na odraze cien akcií od dna. Poklesy trhov tak fungujú podobne ako zľavy a výpredaje v obchodoch.

Štvrté tvrdenie: Na dôchodok musí sporiteľ neustále prispievať a DSS-ky alebo správcovia aktív vám negarantujú zisk.

Nikto iný ako vy sám sa o vás na dôchodku nepostará. Aj odvody do prvého piliera si platíte sami z vašej výplaty. Keby ste neplatili odvody, o toľko vyššiu výplatu by ste každý mesiac mali na účte. Tento fakt veľmi dobre poznajú najmä živnostníci. Nemôžete sa spoliehať ani na štát. Štát sa o vás nepostará, naopak, vy z vašich daní financujete celé jeho fungovanie, od úradov, cez „bezplatné“ zdravotníctvo a školstvo až po dôchodky.

Zisk vám nedokáže zagarantovať nikto. Do každej investície idete s určitou mierou rizika. Čo však máte k dispozícii, sú historické dáta. A tie hovoria jasnou rečou: pokiaľ investuje do čisto akciových indexových fondov s minimálnymi nákladmi, ktoré iba kopírujú vývoj trhu a nesnažia sa ho poraziť, môžete počítať až s osempercentným ročným výnosom. Ide o priemer, takže počas niektorých rokov môžete prerobiť 10 percent, inokedy zarobíte aj vyše 15 percent. Všetko závisí od sily ekonomiky.

Piate tvrdenie: Správcovské spoločnosti (DSS, DDS, asset manažéri) majú zaručený zisk a okrádajú nás.

Za každú službu sa platí, len vyskúšajte nezaplatiť taxikárovi alebo v obchode. Rovnako ako iné biznisy si poplatky účtujú aj správcovské spoločnosti. Druhý pilier patrí medzi najlacnejšie investičné alternatívy na trhu. Pokiaľ investujete mimo druhého piliera, je dobré pozrieť si okrem toho, do čoho sa vaše prostriedky investujú, aj štruktúru poplatkov. Dnes už aj na Slovensku existujú nízkonákladové možnosti. Nezabúdajte, vy ako spotrebitelia máte možnosť vybrať si. Pokiaľ budete tlačiť na kvalitu služieb pri správe vašich peňazí, tá sa časom dostaví. Veď o tom je dopyt a ponuka.