V minulom roku bol prekročený výdavkový limit o takmer miliardu eur

V minulom roku došlo k prekročeniu limitu verejných výdavkov o takmer 1 miliardu eur alebo 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Dôvodom bolo najmä trvalé zvýšenie výdavkov na 13. dôchodky a vyššie výdavky v zdravotníctve. Tento vývoj prispel k zhoršeniu trvalej udržateľnosti verejných financií. V aktuálnom hodnotení to konštatuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Rada musí podľa zákona zverejňovať toto hodnotenie každoročne do 15. júna. Vzhľadom na to, že pre rok 2023 bola v platnosti všeobecná úniková doložka, vláda nebola povinná zosúladiť rozpočet verejnej správy s limitom verejných výdavkov za predpokladu, že to neohrozí fiškálnu udržateľnosť. Hodnotenie tak podľa RRZ slúži predovšetkým ako informácia o vplyve výdavkov spadajúcich pod limit na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

Limit verejných výdavkov na roky 2023 až 2025 schválila Národná rada (NR) SR 1. februára 2023. Limit na rok 2023 bol určený v sume 41,321 miliardy eur a schválený rozpočet s ním bol v súlade, pripomenula RRZ. Jeho neskoršiu aktualizáciu o vplyv nových legislatívnych opatrení neschválili príslušné parlamentné výbory, rada ich však premietla do hodnotenia plnenia limitu.

„Po zohľadnení rozdielu medzi skutočnými výdavkami spadajúcimi pod limit a platným limitom a po zohľadnení zákonných úprav Rada konštatuje, že vláda v roku 2023 prekročila platný limit verejných výdavkov. Suma prekročenia limitu verejných výdavkov dosahuje 994,389 milióna eur, čo predstavuje 0,8 % HDP,“ vyčíslila RRZ.

Zároveň upozornila, že vypočítaný limit na rok 2023 mal zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií o 0,2 % HDP. Skutočný vývoj v minulom roku tak naopak prispel k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti, a to približne o 0,6 % HDP.

„K prekročeniu limitu verejných výdavkov prispelo najmä zavedenie trvalých 13. dôchodkov (0,4 % HDP) a zvýšené výdavky v sektore zdravotníctva na mzdy a prevádzkové výdavky nemocníc (0,3 % HDP). Medzi ďalšie faktory patrili schválené zmeny v minimálnych dôchodkoch (0,1 % HDP) a vyššie výdavky Sociálnej poisťovne nad rámec mimoriadnej valorizácie dôchodkov (0,1 % HDP),“ doplnila RRZ.