Budú si môcť Slováci s eurom tento rok pri cestovaní dovoliť viac? Vývoj v niektorých destináciách prekvapí!

Foto: freepik.com/freepik

Naša mena euro sa voči hlavným menovým párom oproti minulému roku takmer nepohla. Napriek tomu si v niektorých krajinách budú môcť vďaka vývoju kurzu eura aj Slováci dovoliť viac. V iných krajinách si zase budú musieť za služby a tovary priplatiť. Môže za to najmä vysoká inflácia vo viacerých turistických destináciách.

Eurový menový index, ktorý zahŕňa hlavné menové páry euro voči doláru, libre, japonskému jenu a švajčiarskemu franku, sa za posledný rok takmer nepohol. Môže za to najmä podobné nastavenie menovej politiky a výhľadu úrokových sadzieb v eurozóne a Spojených štátoch amerických.

Drobná zmena nastala až začiatkom júna po znížení sadzieb v eurozóne a tiež odloženým výhľadom na ich znižovanie v USA. „Euro mierne utrpelo, stále sa však nachádza tam, kde pred rokom,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk analytik XTB Marek Nemky. Ako sme na tom teda z pohľadu toho, čo si môžeme ako turisti vo vybraných krajinách mimo eurozóny dovoliť v porovnaní s minulým rokom?

Japonsko

Ak sa niekto chystá do tejto už tak turisticky nákladnej a exotickej destinácie, máme pre neho pozitívne správy. V porovnaní s minulým rokom by sme tam totiž aktuálne boli podľa Nemkyho „bohatší“ až o takmer 12 percent.

„Dôvodom boli opäť úrokové sadzby. Keďže v Japonsku dlhodobo bojovali s defláciou a ich úrokové sadzby sú tam takmer na nule, tak japonskí investori utekajú od japonského jenu práve do mien ako je americký dolár alebo euro, ktoré nesú vyšší výnos. To spôsobuje nižší dopyt po mene a stratu na hodnote,“ tvrdí analytik.

Maďarsko

Ak by sme sa pozreli na vývoj maďarského forintu, na prvý pohľad by sme sa pred plánovanou dovolenkou napríklad na Balatone mohli potešiť. Euro oproti maďarskému forintu totiž medziročne posilnilo o viac ako 6 percent. Rovnako tu hlavnú úlohu zohrával vývoj úrokových sadzieb, ktoré v Maďarsku klesali od októbra 2023 z vtedajších 13 percent na súčasných 7,25 percenta. Forint tak už pre investorov nie je zďaleka tak atraktívny ako predtým.

Tu však dobré správy v súvislosti s dovolenkou v Maďarsku končia. „Dovolenkári by sa však nemali tešiť na lacné langoše, keďže Maďarsko si zažívalo podstatne vyššiu infláciu ako na Slovensku,“ dodáva Nemky s tým, že v apríli ich ceny v reštauráciách a hoteloch boli ešte stále v porovnaní s predošlým rokom vyššie o takmer 8 percent, kým na Slovensku rástli iba o 1,7 percenta.

Poľsko

Ešte horšia z pohľadu slovenského turistu je situácia ohľadom vývoja kurzu a inflácie v Poľsku. Poľský zlotý totiž oproti vlaňajšku voči euru naopak posilnil o takmer 3,6 percenta. Dôvodom bolo rýchlejšie oživenie ekonomiky a následná normalizácia menovej politiky, ktorá predčasne znížila úrokové sadzby pred voľbami. To podľa analytika XTB vystrašilo investorov a poľská mena na krátko oslabila.

Po parlamentných voľbách sa však monetárna politika znormalizovala a poľská centrálna banka už prestala znižovať úrokové sadzby, čím navrátila dôveru investorov. „Poľské pirohy sú tak pre nás aj z tohto dôvodu mierne drahšie. Inflácia v reštauráciách a hoteloch aj v tejto krajine ostáva vysoká, na úrovni 7,9 percenta v apríli, čo len naďalej predražuje dovolenkové výdavky,“ dodal Nemky.

Turecko

Ak sa v lete chystáte do Turecka, nenechajte sa obalamutiť vývojom miestnej líry. Hoci situácia s lokálnou menou je doslova katastrofálna, na ultralacnú dovolenku môžete zabudnúť. Turecká líra pritom za posledný rok voči euru oslabila až o takmer 37 percent. Lenže krajina má tiež extrémny problém s infláciou, ktorá na medziročne báze dosahuje ešte stále až 70 percent.

Turecká centrálna banka si totiž podľa Nemkyho nesplnila svoj cieľ. V roku 2022 sa dokonca rozhodla znížiť úrokovú sadzbu a ešte viac podporiť úverovanie ekonomiky a tvorbu peňazí, čo je výsledkom jej slabej nezávislosti a podriadenosti tamojšiemu prezidentovi Erdoganovi. „Inflačné očakávania spotrebiteľov sú tak výrazne vysoko a boj s infláciou bude náročný,“ dodal Nemky.

Považujete skutočnosť, že našou menou je euro, pri cestovaní do zahraničia za výhodu? Áno Nie Odoslať odpoveď

A to napriek tomu, že miestna centrálna banka už pristúpila k razantnejším krokom a začala navyšovať úrokové sadzby, ktoré v súčasnosti dosahujú 50 percent. „Opätovne vybudovať dôveru v centrálnu banku však bude ešte chvíľu trvať a skrotiť infláciu tak bude pre nich veľmi náročné,“ hovorí analytik. Spotrebitelia by sa však podľa neho mali v Turecku pripraviť na vyššie ceny, keďže pri spomínanej inflácii 70 percent naša mena posilnila iba o 36 percent. „Najlepšie riešenie by tak bol All-Inclusive,“ tvrdí.

Spojené kráľovstvo

Hoci už nie je súčasťou Európskej únie, Slováci do Spojeného kráľovstva stále často cestujú. Ak si ho vyberú aj počas letnej sezóny, žiadneho veľkého prekvapenia sa zrejme nedočkajú. Euro totiž voči britskej libre počas roka oslabilo iba mierne, o niečo vyše jedného percenta. „Monetárna politika, ale taktiež vývoj ekonomík sú s eurozónou veľmi podobné,“ dodal analytik XTB Marek Nemky.

Česko

Českej korune sa v posledných rokoch darilo tým, ako centrálna banka našich susedov pomerne rýchlo reagovala na zvyšujúcu sa infláciu. Úrokové sadzby v Česku tak boli oproti iným krajinám nastavené pomerne vysoko na úrovni 7 percent.

„Avšak s tým, ako sa im podarilo dostať rast cien do inflačného pásma, tak znižovanie sadzieb od decembra 2023 spôsobuje depreciáciu českej koruny. Za posledný rok tak česká koruna oslabila oproti euru o približne 4 percentá, čo v danej krajne zvyšuje kúpyschopnosť eurových návštevníkov a dovolenkárov,“ uvádza Nemky.

Nie pre všetkých Slovákov je toto však pozitívnou správou. Hoci v Česku práve Slováci bezpochyby tvoria veľkú skupinu dovolenkárov, vysoký podiel ich tam nájdeme aj na trhu práce. „Na druhej strane to však mierne znižuje hodnotu korunových platov slovenských zamestnancov pracujúcich v Česku,“ dodal.

A čo Španielsko, Grécko, Taliansko či Chorvátsko?

V ostatných obľúbených turistických destináciách Slovákov, ako sú Španielsko, Grécko, Taliansko ale už aj Chorvátsko, sa platí tak ako u nás eurom. V týchto krajinách tak žiadne výhody alebo nevýhody z pohľadu vývoja menových kurzov našinci nepocítia. O to dôležitejšie je tak v týchto krajinách sledovať vývoj inflácie.

Nie príliš potešiteľné správy z tohto pohľadu prichádzajú najmä zo slovenského mora, teda z Chorvátska. Medziročná inflácia tam totiž ešte v apríli tohto roka predstavovala 4,7 percenta a bola dokonca tretia najvyššia v rámci celej Európskej únie. Pre porovnanie, harmonizovaná inflácia na Slovensku v rovnakom období predstavovala už iba 2,4 percenta.

Vyšší rast cien oproti rovnakému obdobiu minulého roka ako u nás pritom európsky štatistický úrad Eurostat v apríli evidoval aj v Španielsku (3,4 percenta) a v Grécku (3,2 percenta). Naopak, výrazne nižší rast cien zaznamenali štatistici v Taliansku, kde aprílová medziročná inflácia predstavovala už iba 0,9 percenta.