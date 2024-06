Na Slovensku si na letnú dovolenku požičiava 7 percent obyvateľov

Foto: unpslash.com/Link Hoang

Podiel obyvateľov Slovenska, ktorí si požičiavajú na letnú dovolenku, je aktuálne 7 %, čo predstavuje približne každého 14. obyvateľa, vyplýva to z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Tento počet medziročne poklesol o jedno percento. Požičiavané sumy sú vo viac ako dvoch tretinách prípadov vyššie ako 400 eur.

„Slováci si na dovolenku v drvivej väčšine nepožičiavajú, a to je iste správne rozhodnutie. Veľmi podobné výsledky zisťujeme už niekoľko rokov po sebe. Tohto roku sa ukázalo, že najčastejšie si na dovolenku požičiavajú rodiny s deťmi, a to spravidla sumy nad 400 eur,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Výrazný pokles nastal najmä pri vekovej kategórii 18 až 24 rokov. V minulom roku si v danej vekovej kategórii požičalo peniaze 9 % z celkového počtu respondentov, pričom aktuálne sú to 3 %. Na dovolenku si najčastejšie požičiavajú ľudia vo veku 25 až 34 rokov. Spoločnosť KRUK ďalej informovala, že v súvislosti s dosiahnutou úrovňou vzdelania ide pri zadlžovaní najčastejšie o ľudí so vzdelaním bez maturitnej skúšky.

Najnižší podiel pôžičiek, ktoré slúžili na financovanie dovolenky, vykazoval Bratislavský kraj, v rámci ktorého si ľudia takmer vôbec za daným účelom nepožičiavali. Najvyšší podiel, naopak, dosahoval Prešovský a Košický kraj (približne 9 %).

Palendalová zdôraznila ekonomické dôsledky takýchto pôžičiek. „Zaobstarať si dovolenku na dlh nie je všeobecne ekonomicky rozumné, ale ešte väčší problém je, ak si na taký účel požičiavajú nezamestnaní ľudia (viac ako 6 %). Môže to pre nich znamenať veľké problémy napríklad v prípade nečakaných výdavkov, ktoré budú, na rozdiel od dovolenky, skutočne nevyhnutné,“ dodala.

Z prieskumu vyplýva, že záujem Slovákov o letné dovolenky vo všeobecnosti rastie. K rastu dochádza aj napriek zvýšeným cenám cieľových dovolenkových destinácií v dôsledku inflácie. Ceny zájazdov do frekventovaných destinácií medziročne vzrástli o niekoľko percent. Napríklad zájazdy do Grécka sú medziročne drahšie približne o 6 %, do Turecka o 8 % a do Egypta o 9 %.