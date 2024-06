Nemecko sa odráža od dna: Cítia to už aj naše automobilky!

Zamestnanci pri práci na montážnej linke vozidiel Kia vo výrobnom závode Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom pri Žiline. Foto: SITA

Nové objednávky v slovenskom priemysle v apríli tohto roka stúpli takmer o šesť percent. Ťahúň priemyslu, a to výroba automobilov, zaznamenal objednávky na úrovni polročného maxima. Slovenským automobilkám pomáha obnova západoeurópskych trhov, vrátane Nemecka.

Hodnota nových objednávok v priemysle v apríli tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR medziročne stúpla o 5,7 percenta a dosiahla objem 5,83 miliardy eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne zvýšili o 13 percent.

Zvýšenie objemov aprílových objednávok v 8 z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu sa prejavilo v prvom tohoročnom medziročnom navýšení nových objednávok celkovo v priemysle.

„Objednávky v apríli 2024 medziročne najvýraznejšie narástli vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, výrobe elektrických zariadení a vo výrobe textilu,“ dodávajú štatistici. Nové objednávky sa medziročne výrazne znížili najmä vo výrobe odevov, výrobe a spracovaní kovov a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček upozorňuje, že objednávky v najdôležitejšej časti domáceho priemyslu – vo výrobe motorových vozidiel, stúpli medziročne o 16,5 percenta a medzimesačne o viac ako 20 percent. „Tým nielenže vykryli 20-percentný medziročný pokles z marca, ale v nominálnom vyjadrení dosiahli najlepšie čísla za posledný polrok, ktoré plynule nadväzujú na obnovu západoeurópskych trhov,“ približuje Boháček.

Vývoj v nemeckej ekonomike poukazuje na odraz od dna, čo potvrdili aj nedávne údaje prieskumu PMI. „Myslíme si, že marazmus nemeckej ekonomiky a negatívne presahy na domáci priemysel, sú už v tomto roku vyčerpané. Očakávame, že leto môže priniesť sezónnu stagnáciu, no poklesy sú menej pravdepodobné. Druhá vlna obnovy priemyselnej aktivity by mala doraziť na jeseň, čo by ešte výraznejšie umocnilo domáci ekonomický rast,“ avizuje Tomáš Boháček.