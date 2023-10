Inflácia v eurozóne spomalí v roku 2025 nad 2 %, rast HDP však bude slabý

Foto: pixabay.com/geralt

Inflácia v eurozóne by sa mala dostať v roku 2025 na úroveň tesne nad inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB), hospodársky rast však zostane slabý, pričom v budúcom roku by nemal prekročiť 1 %. Ukázal to v piatok zverejnený kvartálny prieskum ECB známy ako Prieskum profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters – SPF).

Prieskum zverejnili deň po tom, ako ECB ponechala úrokové sadzby nezmenené. Ako dôvod uviedla práve vývoj inflácie, ktorá sa už dostala na cestu vedúcu k inflačnému cieľu. Ten ECB stanovila na 2 %.

Najnovšie výsledky prieskumu prognostikov potvrdzujú odhady ECB. Prognostici predpokladajú, že v najbližších dvoch rokoch sa bude inflácia spomaľovať, aj keď tempo spomaľovania nebude výrazné.

Prognostici predpokladajú, že spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrastú na budúci rok o 2,7 %. To je rovnaká prognóza ako pred tromi mesiacmi, v porovnaní s odhadmi samotnej ECB však omnoho priaznivejšia. ECB predpokladá, že v budúcom roku dosiahne inflácia 3,2 %.

Na rok 2025 prognostici upravili pôvodnú prognózu smerom nadol a počítajú so spomalením inflácie na 2,1 %. To je tesne nad inflačným cieľom. Pred tromi mesiacmi odhadovali infláciu v roku 2025 na úrovni 2,2 %. Čo sa týka dlhodobejších vyhliadok, teda do konca roka 2028, prognostici predpokladajú infláciu stále na úrovni 2,1 %.

V prípade ekonomického rastu prognostici vyhliadky zhoršili. Pôvodne počítali v budúcom roku s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny o 1,1 %, teraz však očakávajú, že rast dosiahne iba 0,9 %. Čo sa týka roka 2025, prognostici ponechali odhad nezmenený, čo predstavuje rast na úrovni 1,5 %.