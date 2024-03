Egyptská centrálna banka zvýšila úrokové sadzby o 600 bázických bodov

Egyptské libry. Foto: pixabay.com/Squirrel_photos

Egyptská centrálna banka v stredu rozhodla o výraznom zvýšení úrokových sadzieb, ktoré sa tak priblížili k 30 %. Zároveň uviedla, že výmenný kurz budú určovať trhové sily. Ako dôvod uviedla vysokú infláciu a úsilie podporiť ekonomiku. Informovali o tom agentúry AP, AFP a Reuters.

Menový výbor egyptskej centrálnej banky na stredajšom mimoriadnom zasadnutí oznámil, že úrokové sadzby zvyšuje o 600 bázických bodov. Sadzba pre jednodňové úvery tak vzrástla z 22,25 % na 28,25 % a sadzba pre jednodňové vklady z pôvodných 21,25 % na 27,25 %. Zároveň rozhodol o zavedení flexibilného výmenného kurzu libry, čo znamená, že kurz meny bude určovať trh.

Výbor poukázal na riziká, ktoré predstavujú pretrvávajúce vysoké inflačné tlaky. Miera inflácie dosiahla podľa posledných údajov za január 29,8 %, čo je síce zmiernenie v porovnaní s decembrom, za ktorý bola inflácia nad 30 %, stále je to však vysoký rast spotrebiteľských cien. Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, dosiahla v januári 29 %. Aj to je stále vysoká úroveň, aj keď to znamená najnižšiu hodnotu za viac než rok.

Krok centrálnej banky by mal prilákať viac investícií do krajiny

Krok centrálnej banky by mal okrem riešenia problému vysokej inflácie prilákať viac investícií do krajiny, ktorá v poslednom období zápasí s nedostatkom devízových rezerv. Ekonomika Egypta dopláca na kombináciu viacerých negatívnych faktorov. Na jednej strane to bola pandémia nového koronavírusu, dôsledky vojny na Ukrajine a najnovšie aj konflikt v Pásme Gazy.

V reakcii na najnovšie rozhodnutie centrálnej banky klesol kurz egyptskej libry na historické minimum vyše 50 EGP/USD. Pred oznámením banky predstavoval kurz meny približne 31 EGP/USD.