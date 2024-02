Bitcoin sa blíži k tejto sume: Vystúpil najviac za posledné dva roky

Foto: pexels.com/Alesia Kozik

Bitcoin dnes zdražuje o zhruba štyri percentá a vystúpil najviac za dlhšie ako dva roky. Najstaršej a najrozšírenejšej kryptomenológii pomáha schválenie ETF na spotový bitcoin a očakávania, že americká centrálna banka (Fed) zníži základnú úrokovú sadzbu, píše agentúra Reuters.

Okolo 16:30 SEČ pridával bitcoin podľa špecializovaného serveru CoinDesk za uplynulých 24 hodín okolo štyroch percent na zhruba 49 477,75 USD (1,16 milióna Kč). Od začiatku roka tak posilnil zhruba o 15,7 percenta.

Výskumná spoločnosť CryptoQuant v nedeľu uviedla, že cena bitcoinu by tento rok mohla vystúpiť na 112 000 dolárov, ak bude pokračovať súčasný trend prílevu peňazí do ETF na spotový bitcoin. Podľa iných analytikov je ale schválenie ETF fondov a zníženie úrokových sadzieb už do súčasnej ceny bitcoinu započítané.